Скільки буде вихідних днів у травні 2021 року в Україні? Цього місяця нас чекають додаткові вихідні, а цей факт не може не тішити, особливо враховуючи складну ситуацію з коронавірусом і нинішній жорсткий карантин у багатьох областях країни. Травень 2021 подарує українцям не тільки довгоочікуваний відпочинок, а й справжнє тепло. Читайте в матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у травні 2021.

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Вихідні в травні 2021

У травні 2021 року на українців чекають додаткові вихідні. Так, 1 травня в нашій країні відзначається офіційне свято — День праці. Оскільки цей день є суботою, вихідний переноситься на найближчий робочий день — на понеділок. Отже, 3 травня — вихідний.

А ось 2 травня в нашій країні буде ще одне свято — Воскресіння Христове. Відзначають його в неділю, тому вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тобто цьогоріч додатковим вихідним буде також і 4 травня. А це означає, що всіх українців чекає справжній подарунок — вихідні з 1 по 4 травня включно.

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Та на цьому свята не закінчуються. Так, уже 9 травня — в неділю — традиційно відзначатиметься День Перемоги. Оскільки свято збігається з вихідним днем, то наступний день після нього також стане неробочим. А це означає, що 10 травня — понеділок — також буде вихідним. Так українці отримують іще три вихідних дні: з 8 по 10 травня включно.

Усього в травні 2021 року в Україні буде 18 робочих днів і 13 вихідних.

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