Церковні свята в травні 2021: календар

У травні 2021 року багато церковних свят. Велика субота, Воскресіння Христове, Світла Седмиця, — всі ці свята припали в 2021 році на травень. Для вашої зручності ми зібрали церковні свята травня 2021 року в один календар.

1 травня — Велика субота, сходження в пекло; Максимівської ікони Божої Матері.

2 травня — Світле Христове Воскресіння, Пасха; закінчення посту; преподобного Іоана Ветхопечерника.

3—8 травня — Світла седмиця.

3 травня — Кіпрської ікони Божої Матері.

4 травня — Іверської, Шуйської та Моздокскої ікон Божої Матері; мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кідрата.

5 травня — Касперівської ікони Божої Матері (перехідне святкування в середу Світлої седмиці); апостолів Нафанаїла, Луки та Климента; преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасіупольського.

6 травня — великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Переможця).

7 травня — ікони Божої Матері «Живоносне Джерело»; великоднє освячення води в храмах; пам’ять оновлення (освячення) храму Пресвятої Богородиці біля Живоносного Джерела в Константинополі (перехідне святкування в п’ятницю Світлої седмиці).

8 травня — апостола і євангеліста Марка.

9 травня — тиждень другий після Пасхи, Антипасхи, або Фомин тиждень; ікони Божої Матері, що іменується «Солодке цілування»; поминання покійних.

10 травня — апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього.

11 травня — Проводи, поминання покійних.

12 травня — преподобного Мемнона чудотворця.

13 травня — апостола Якова, сина Якова, брата Іоана Богослова.

14 травня — ікони Божої Матері «Несподівана Радість».

15 травня — святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

16 травня — тиждень 3-ій після Пасхи, святих жон-мироносиць.

17 травня — Староруської ікони Божої Матері.

18 травня — ікони Божої Матері «Невипивана чаша».

19 травня — праведного Іова Багатостраждального.

20 травня — згадування появи на небi Хреста Господнього в Єрусалимi; Жировицької ікони Божої Матері.

21 травня — апостола і євангеліста Іоана Богослова.

22 травня — перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у Бар.

23 травня — тиждень 4-ий після Пасхи; апостола Симона Зилота.

24 травня — рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів слов’янських.

26 травня — Переполовення П’ятдесятниці; Моздокскої і Дубенсько-Красноградської (XVII) ікон Божої Матері (перехідне святкування в Переполовення П’ятдесятниці); мучениці Глікерії діви і з нею мученика Лаодикія, стража в’язничного.

27 травня — мученика Ісидора; блаженного Ісидора, Христа ради юродивого, Ростовського чудотворця.

28 травня — преподобного Пахомія Великого.

29 травня — перенесення мощей преподобного Єфрема Перекомського, Новгородського чудотворця; преподобного Феодора Освяченого.

30 травня — тиждень 6-й після Пасхи, про сліпого.

31 травня — мученика Феодота Анкірського і мучениць семи дів; мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини.

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