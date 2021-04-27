Шашлики на карантині: Топ-3 рецепти приготування у духовці
27.04.2021
Карантин триває, і тому 1 травня 2021 року та Великдень українці зустрічатимуть вдома. Проте травневі свята у більшості все ж асоціюються з відпочинком на свіжому повітрі та шашликами. Як же поласувати смачним шашликом на карантині? Редакція сайту STB.UA поспішає на допомогу! Ми підготували для вас топ-3 рецепти шашлику з курки, свинини та баранини в духовці. Читайте в матеріалі!
Травневі свята без шашлику – не травневі свята. Проте навіть дотримуючись карантину та залишаючись вдома, ви можете приготувати цю смачну традиційну страву в духовці. Перш ніж почати, оберіть найзручніший для вас спосіб приготування:
- Над вугіллям. Для приготування шашлику використовується справжнє вугілля, що забезпечує запах диму.
- Зі шкварками. Запах диму можна отримати за допомогою шкварок, які обсмажуються під шашликами.
- У рукаві для запікання. Приготування відбувається у два етапи: спочатку в рукаві, а потім м’ясо обсмажується на решітці під грилем.
Шашлик із курки в духовці
Інгредієнти:
- куряче філе – 400 г
- соєвий соус – 2 ст. л.
- рисовий оцет – 2 ст. л.
- оливкова олія – 4 ст. л.
- прянощі для шашлику – 1 ст. л.
Приготування:
- Порізати філе на смужки завтовшки не більше 1,5 см.
- Приготувати маринад: змішати олію зі спеціями, додати соєвий соус і рисовий оцет. М’ясо покласти в маринад і поставити в холодильник щонайменше на 1 годину.
- Нанизати м’ясо на дерев’яні шпажки, повторно полити маринадом.
- Помістити шпажки на решітку, під якою встановити деко.
- Готувати 40 хвилин, декілька разів перевертаючи.
Шашлик із баранини в духовці
Інгредієнти:
- баранина – 1 кг
- цибуля ріпчаста – 4 шт.
- лимон – 2 шт.
- майоран – 2 ч. л.
- суха м’ята – 2 ч. л.
- петрушка – 1 пучок
- болгарський перець – 4 шт.
- оливкова олія
- сіль і перець
Приготування:
- Зробити маринад: дві цибулини очистити і натерти на тертці; додати сік одного лимона, оливкову олію, спеції та сіль.
- У готовий маринад покласти нарізану баранину, перемішати та поставити в холодильник.
- Нанизати м’ясо на шпажки, чергуючи його зі шматочками солодкого перцю і кільцями цибулі.
- Змастити олією решітку і помістити на неї шашлик. Під низ помістити деко.
- Смажити за температури 200 градусів до рум’яної скоринки.
Шашлик зі свинини в духовці
Інгредієнти:
- свинячий ошийок – 600 г
- цибуля ріпчаста – 3 шт.
- чорний перець – ½ ч. л.
- винний оцет – 3 ст. л.
- сіль – 1 ч. л.
- вода – 500 мл
Приготування:
- Нарізати м’ясо шматочками, приправити сіллю та перцем. Залишити на 15 хвилин.
- Приготувати маринад: у миску з м’ясом влити оцет, воду і перемішати. Поставити в холодильник.
- Нанизати м’ясо на шпажки, чергуючи з кільцями цибулі.
- Запікати шашлик 25 хвилин у духовці, регулярно перевертаючи.
Залишайтеся вдома та смачних травневих свят!
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