28 квітня о 19:00 в ефір СТБ вийде провокаційна прем’єра власної розробки каналу — спецвипуск проєкту «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. Першою гостею стала Ірина Білик. Співачка ексклюзивно розповіла про свої стосунки з чоловіком — Асланом Ахмадовим. Та яку таємницю приховує примадонна української естради про свій шлюб?

У першому випуску провокаційного проєкту про життя зірок у гості до Маші Єфросиніної прийде Ірина Білик. Співачка чесно розкрила всі свої таємниці і докладно розповіла про стосунки з чоловіком — Асланом Ахмадовим, з яким вступила в офіційний шлюб і народила від нього дитину. Примадонна української естради зізналася: зрозуміла, що хоче від Аслана дитину, задовго до весілля.

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«Я думала, що він найкращий з усіх чоловіків, які в мене були. Я зрозуміла, що це тато моєї другої дитини. Я в Україні ні від кого більше дитини не хотіла. Тому сказала йому по телефону, що хочу від нього подарунок — дитину», — поділилася з Машею Єфросиніною співачка.

Вперше Ірина Білик побачила Аслана Ахмадова в 2011 році, а днями її помітили в одній з нотаріальних контор столиці…

Як розвиваються стосунки пари зараз? Невже співачка вирішила подати на розлучення? І яку головну таємницю свого життя приховує Ірина Білик? Дізнайтеся всі подробиці в середу, 28 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ у спецвипуску провокаційного проєкту «Мій секрет».

Video: Невже шлюб Ірини Білик тріщить по швах? У новому провокаційному проекті Мій секрет Ірина Білик розповість всю правду про свій шлюб з Асланом Ахмадовим

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