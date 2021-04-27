Місячний календар стрижок на травень 2021 року допоможе вибрати правильну дату для відвідування перукаря. Щоб досягти ідеального результату і не нашкодити волоссю під час стрижки або фарбування, потрібно враховувати фазу Місяця у травні 2021 року. У матеріалі ви дізнаєтеся, в які дні потрібно йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.

На карантині кожна жінка хоче вже хоч трохи змінити свою зовнішність: оновити колір волосся або поміняти стрижку. Адже новий образ може позитивно вплинути на життя! Однак навіть найвправнішому майстру іноді не вдається досягти ідеального кольору або стрижки. І це не завжди його провина, адже відомо, що на якість стрижки і фарбування впливає дата, яку ви вибрали для відвідування салону краси. Тому перед тим, як записатися на стрижку або фарбування волосся, ознайомтеся з місячним календарем. У ньому ви знайдете підказку, яку дату краще вибрати.

Сприятливі дні для стрижки волосся в травні 2021 року

У травні 2021 буде не так уже й багато сприятливих днів для відвідування салонів краси. У зв’язку з цим радимо заздалегідь записатися до улюбленого майстра з урахуванням нашого прогнозу. Можна стригтися і фарбувати волосся в такі дні: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 29.

Несприятливі дні для стрижки волосся в травні 2021 року

Відмовитися від фарбування волосся, а також нової стрижки варто в такі дні: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 і 31 травня. Ці дні краще присвятіть своїй родині або просто поніжтеся в ліжку, почитайте книгу і відпочиньте.

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