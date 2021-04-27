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Ірина Білик має екстрасенсорні здібності?

27.04.2021

28 квітня о 19:00 в ефір СТБ вийде провокаційна прем’єра власної розробки каналу — спецвипуск проєкту «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. Першою гостею стане примадонна української естради — Ірина Білик. Співачка зізналася, що володіє певними екстрасенсорними здібностями. Але чи так це насправді?

мой секрет

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У відвертій розмові з Машею Єфросиніною співачка Ірина Білик зізналася, що їй часто сняться віщі сни. Саме вони підказують їй, що в найближчі дні хтось може померти.

 «Мені завжди такі сни сняться, і я навіть боюся засинати. Я боюся побачити передвістя смерті. Я вже розібралася: якщо сон з кров’ю — то він пов’язаний із рідними, якщо без — то зі знайомими», — поділилася з Машею Єфросиніною співачка.

 У студії «Мій секрет» Маша Єфросиніна проведе секретний експеримент, щоб переконатися в екстрасенсорних здібностях Ірини Білик.

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 Смерть кого з близьких наснилася Ірині Білик? Чи могла вона цьому запобігти? І яку головну таємницю свого життя, яку до цього дня ретельно приховувала від сторонніх очей, розкриє співачка? Такої відвертості глядачі не бачили давно! І це підтвердила ведуча проєкту Маша Єфросиніна:

«Мені є з чим порівнювати: я брала велике, глибоке, детальне і докладне інтерв’ю в Іри в 2016 році. Якщо порівнювати його з інтерв’ю в проєкті «Мій секрет», то у мене було чітке відчуття, що я говорила з двома різними людьми. Ідучи на «Мій секрет», Іра прийняла рішення бути відкритою. Бесіда тривала довго, вона була детальною, глибокою, зі сльозами, сміхом і сюрпризами. Для мене години запису пролетіли на одному диханні. Безумовно, Іра відкрилася з нового боку не тільки для мене, а й для всіх глядачів», — ділиться враженнями від інтерв’ю ведуча Маша Єфросиніна.

 Дізнайтеся всі подробиці з життя Ірини Білик уже цієї середи, 28 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ у спецвипуску провокаційного проєкту «Мій секрет».

Video: Ірина Білик має екстрасенсорні здібності?

У новому провокаційному проекті Мій секрет Ірина Білик розповість про свої екстрасенсорні здібності

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