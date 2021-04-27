Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 28 квітня 2021 року. Як правильно провести середу? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 28 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

У Овнів буде продуктивний день. Ваші зусилля принесуть плоди, а ідеї виявляться цікавими і життєздатними. При цьому не виключені дрібні сварки з близькими, але вам вдасться прийти до компромісу.

Телець

Тельці можуть поринути в роздуми, які заважатимуть зосередитися на поточних проблемах. Однак до кінця дня вам вдасться побачити оптимальний спосіб виходу зі скрутної ситуації.

Близнюки

Близнюки ризикують помилятися, якщо будуть поспішати. Чужі поради навряд чи допоможуть, так що залишається покладатися на власний здоровий глузд. Можливо, вам доведеться захищатися від спроб тиску або ж ви самі будете авторитарні. З близькими намічається поліпшення взаємин.

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Рак

У Раків можуть змінюватися плани протягом дня, тому краще поки не ставити довгострокових цілей. Не робіть необдуманих учинків, зокрема це стосується нових знайомств, у тому числі в інтернеті.

Лев

Можливо, ви зіткнетеся з тим, що потрібно розраховувати тільки на себе. Не виключені образи на близьких на ґрунті того, що вони, як вам здається, не цінують ваших старань або не виконують обіцянок.

Діва

У Дів з’явиться шанс змінити щось в особистому житті. У професійній сфері навряд чи вдасться перевернути гори, якщо ви відчуваєте занепад сил. Постарайтеся відновити їх відповідним для вас способом.

Терези

Середа ― непоганий день для Терезів. Проблеми вдасться вирішувати швидко і безболісно. На думку спадатимуть цікаві ідеї. Також ви відчуєте настрій, щоб вирішити накопичені побутові справи.

Скорпіон

Вам можуть стати в пригоді давні зв’язки і знайомства. Потягнувши за одну з ниточок, ви можете вирішити якусь проблему або отримати важливу інформацію. Не виключено, що вам буде важко впоратися з емоціями через хронічний стрес.

Стрілець

У Стрільців має бути хороший день, наповнений вдалими збігами і корисними пропозиціями. Ваша енергія і чарівність допоможуть вирішувати навіть непрості завдання і залучати союзників, які захочуть допомогти.

Козеріг

Козероги будуть продуктивними в першій половині дня. Так що найскладніші завдання краще планувати на цей період. Потім може виявитися, що вашого втручання потребують десятки справ, а режим багатозадачності забирає багато сил і часу.

Водолій

У Водоліїв список справ постійно збільшуватиметься ― щойно ви впораєтеся з одним, як потрібно буде робити наступне. Можливі знайомства, які в майбутньому переростуть у романтичні стосунки.

Риби

Рибам у середу варто чекати розбіжностей з близькими і колегами, але вам легко вдасться їх вирішити за бажання. День підходить для здійснення покупок і укладення угод.

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