Останній тиждень Великого посту, який ще звуть Страсною седмицею, несе особливе значення перед Ведикоднем. Кожен день тижня має свою назву – Великий понеділок, Великий вівторок, Чистий четвер, Страсна п’ятниця. Чистий четвер 2021 припадає на 29 квітня. Дізнайтеся більше про цей день у нашому матеріалі!



У Великий четвер християни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, а також встановив таїнство Євхаристії. У цей день проводиться літургія, а всі віруючі відправляються до церкви.

Чистий четвер здавна є символом очищення духовного і фізичного. Саме у Страсний четвер прийнято проводити генеральне прибирання, прання, а також здійснювати всі приготування до світлого свята Великодня.

Більше на тему: Смачна сирна паска – рецепт покроково

Вважається, що купання до сходу сонця у Великий четвер зміцнить здоров’я, прибирання допоможе не тільки очистити будинок від непотрібних речей, але й позбавить негативної енергетики, а свічка, принесена з церкви, стане потужним оберегом житла.

Варто пам’ятати, що все великодні приготування треба здійснювати з добрими і чистими помислами, тоді у вашому домі пануватимуть гармонія, мир і затишок!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ