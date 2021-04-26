Знати, який день найсприятливіший для будь-яких починань, — це великий бонус. Ми завжди прагнемо зробити краще або довести розпочате до кінця. Проте мало хто здогадується, що на все довкола впливають небесні тіла, Місяць у тому числі. Тому, щоб запланувати свої справи на найбільш сприятливий час, ознайомтеся з прогнозом щасливих днів у травні 2021 року від екстрасенсів СТБ. Місячний календар вдалих днів для будь-яких починань на травень 2021 — у матеріалі.

Вдалі дні в травні 2021 року

2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 і 31 травня.

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Несприятливі дні в травні 2021 року

У ці дні краще відмовитися від проєктів, великих покупок і переговорів. Знайте, що Місяць не у положенні найбільш активної дії. Тому все розпочате може затягнутися надовго або зазнає невдачі.

1, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 22, 23, 26, 29 і 30 травня.

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