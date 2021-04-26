Як легко і недорого приготувати стейк: поради від бога м’яса Аліка Мкртчяна
Стейк — це шалено смачна, але досить складна у приготуванні страва. Різновидів м’ясного делікатесу є дуже багато. Як легко і недорого приготувати стейк? І як правильно вибрати м’ясо? На ці питання нам відповів фіналіст проєкту «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян.
Щоб дивувати відвідувачів, шеф-кухарі шукають нові цікаві рішення приготування та подачі страв. Тому зараз особливою популярністю користуються альтернативні стейки.
Альтернативні стейки вирізаються з абсолютно різних частин тварин:
- лопатка (топ-блейд)
- пашина (стейк фланк і скерт)
- кострець (піканья, рамп)
- поперекова частина (сірлоїн)
Особливість таких стейків полягає в їх недоліках, наприклад:
- неправильній формі, яка робить нарізку однакових шматків важкою або неможливою
- сухожиллях, які проходить через весь відруб
- волокнах м’яса, розташованих уздовж стейка, а не поперек
Про те, як вибрати ідеальний стейк, розповів фіналіст проєкту «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян.
При виборі м’яса важливо розуміти: якщо преміальні частини будуть цілком їстівні і в недорогому м’ясі, то альтернативні стейки смачні і не вимагають тривалого попереднього маринування, тільки якщо їх готувати з хорошого, витриманого м’яса вгодованого зерном бика м’ясної породи.
Стейками можна вважати м’ясо, яке визріло, або певну частину туші, яка правильно зачищена, відрізана під правильним кутом. У goodvine великий асортимент вибору стейків і ці стейки так і називаються “стейк-хвилинка”, “стейк-брекфест” та багато інших. Це допоможе наштовхнути покупця на те, що це м’ясо смажиться, як стейк.
Необов’язково стейк повинен бути дорогим. Будь-який українець, якщо він правильно підбере шматок туші, може посмажити її, як стейки, і це буде дуже смачно.