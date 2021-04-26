Багато хто з нас сприймає магнітні бурі, як щось несерйозне. Однак учені давно довели, що геомагнітна активність і сонячні спалахи негативно впливають на здоров’я людини. Читайте в нашому матеріалі, коли відбудуться магнітні бурі в травні 2021 року. Тоді ви будете в курсі і зможете підготуватися до цих непростих днів.

Травень 2021 буде відносно спокійним місяцем. Однак це не означає, що варто забути про своє здоров’я. В останній місяць весни на нас чекає кілька магнітних бур, і одна з них може мати руйнівний вплив на організм людини.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Графік магнітних бур на травень 2021 року

5 травня варто чекати сильної магнітної бурі, яка матиме колосальний вплив на метеозалежних людей. Мігрень, нервозність і поганий настрій — ось неповний перелік загострень, із якими потрібно буде впоратися. Тим же, хто страждає на гіпертонію чи серцеву недостатність, варто особливо ретельно стежити за станом свого здоров’я. Краще не перепрацьовувати, а повністю присвятити день відпочинку.

Сильний спалах на сонці відбудеться й 11—17 травня. Саме він справить найбільш руйнівний вплив на всіх людей, навіть здорових. А ось тим, хто страждає на хронічні захворювання чи має проблеми зі сном, краще заздалегідь подбати про наявність необхідних медичних препаратів, щоб максимально зберегти своє здоров’я.

Більше на тему: Гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

А ось 20—25 травня магнітна буря буде хоч і затяжною, але не такою руйнівною. У цей час у метеозалежних людей може підвищитися дратівливість і нервозність. Щоб уникнути конфліктів, намагайтеся не вступати в суперечки і більше відпочивайте: читайте, гуляйте або медитуйте.

Сильна магнітна буря, яка накриє Землю 28 травня, вплине на людей похилого віку, а також на дітей. Цей день варто по максимуму присвятити відпочинку.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.