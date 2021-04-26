Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 27 квітня 2021 року. Як правильно провести вівторок? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 27 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

27 квітня Овнів чекає приємна звістка, яка може прилетіти від родичів або друзів ― особливо від тих, з якими вже давно у вас не було спілкування.

Телець

День сприятливий для спілкування батьків з дітьми. Візьміться за приготування смачної їжі, перегляньте цікавий фільм або прочитайте інформативну книгу.

Близнюки

27 квітня варто забути всі претензії ― обґрунтовані і не дуже. Накопичена в цей день образа віддасться з подвоєною силою, а тому постарайтеся не приймати негативних думок та емоцій.

Рак

Добре протікатимуть розмови ― як серйозні, так і поверхневі. Якщо є що залагодити спілкуванням ― спробуйте це зробити. А ось від пліток краще відмовтеся ― нечесне слово може віддатися сторицею.

Лев

Час невдалий для покупок і фінансових операцій. Екстрасенси радять сміливо братися за оновлення власного світогляду.

Діва

День рекомендується почати з ритуалів, які заряджають енергією: душу, медитації, прослуховування богослужіння онлайн. Спілкування протікатиме в конструктивному руслі, хоча емоції і вируватимуть.

Терези

Імовірно, що у вівторок вам буде легше, ніж зазвичай, знайти спільну мову з близькими. Використайте цей шанс, адже він випадає не так уже й часто.

Скорпіон

Скорпіони мають високі шанси ускладнити свої взаємини з близькими людьми. Причиною цього може стати ваша бурхлива реакція на ситуацію, яка вам не зовсім подобатиметься.

Стрілець

Для самотніх Стрільців вечір буде сприятливий, щоб зайнятися пошуком пари. Енергії для любовних звершень буде достатньо.

Козеріг

Рекомендується провести аналіз витрат і зарплати та побачити, де ви можете заощадити, щоб грошей точно вистачило на заплановані витрати.

Водолій

27 квітня у Водоліїв імовірне погіршення здоров’я, тому не забувайте про правильне харчування. Постарайтеся відмовитися від куріння та алкоголю.

Риби

Тих, хто зуміє сконцентруватися на важливому, чекає успіх у починаннях. Імовірно, вам вдасться налагодити важливі контакти і продумати сміливі ідеї.

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