Вербна неділя 2021 припадає на 25 квітня. Це свято прийнято відзначати в останній тиждень перед Великоднем 2021. Читайте про те, яка у нього історія та як правильно провести цей день.

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Вербну неділю ще називають Входом Господнім до Єрусалиму. Згідно зі Священним Писанням, у цей день Ісус Христос в’їхав до Єрусалиму. Його прибуття дуже широко і святково віталося людьми. Всі, хто зустрічав його в цей день, чекали, що Син Господній виправить усю несправедливість у світі та відновить благополуччя, процвітання людей.

Натовп людей зустрів Ісуса. Всі раділи, співали пісні. А також всі, хто зібрався, обмахували Христа пальмовими гілками. Звідси у нас пішов звичай у Вербну неділю використовувати гілки верби: ці дерева у нас ототожнюються з пальмами, бо верби розквітають одними з перших.

Якщо задуматися, то Вербна неділя не тільки урочисте і світле свято. Цей день також є одним з найсумніших і найтрагічніших у православній вірі. Адже практично всі ті, хто вітав Ісуса у Вербну неділю, вже за кілька днів били його і кидали в нього камінням з криками люті, вимагаючи, щоб його розіп’яли.

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Як святкують Вербну неділю?

У суботу перед Вербною неділею в православних церквах проводиться Всенічне бдіння. Всі віряни в цей вечір йдуть на службу з вербними гілками в руках. Служителі церкви кроплять гілки парафіян святою водою. На честь входу в Єрусалим Ісуса віряни стоять із запаленими свічками до кінця служіння.

У неділю, наступного дня, прийнято знову приходити до церкви, щоб ще раз освятити вербові гілки. Ті, хто не зміг прийти до церкви в суботу, також можуть відвідати службу в Вербну неділю й освятити свої гілочки.

Вважається, що на свято Вербної неділі необхідно перебувати в колі близьких і рідних, бажано в оточенні сім’ї. Також краще, щоб в це свято ви були в тихій і спокійній обстановці, тому що ще триває Великий піст.

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У цей день необхідно молитися, думати про Бога, очистити свою душу і тим самим підготуватися до великого свята Великодня.

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