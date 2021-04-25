Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня 2021 року розповість вам, як правильно розпланувати тиждень. Більше читайте в нашому астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овен

На початку тижня необхідно буде зосередитися на собі. Також можете зіткнутися зі складним вибором у середу. Визначитися допоможуть близькі, які подивляться об’єктивно на ситуацію.

Гороскоп на тиждень — Телець

Тиждень переповнений позитивом. Пам’ятайте, що в будь-який момент можете зателефонувати старим друзям і поділитися своїми емоціями. Також на цьому тижні вас чекає велика покупка або подарунок від другої половинки.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Цього тижня спробуйте поговорити з коханою людиною і пояснити свої прагнення. Явний розлад у стосунках можливий з понеділка по середу.

Гороскоп на тиждень — Рак

Усі люди роблять помилки, і навіть ви не безгрішні. Тому не треба голосно кричати про те, що хтось оступився. Слідкуйте за собою і не допускайте помилок самі. Цей тиждень дуже ризиковий.

Гороскоп на тиждень — Лев

Левам зірки наполегливо радять берегти себе. Цей тиждень доволі підступний. Може здатися, що все позаду, а на вулиці спека. Та вам строго рекомендується бути обережними.

Гороскоп на тиждень — Терези

На жаль, але на цьому тижні на вас звалиться стільки справ, що ви не встигатимете нічого. Проте до вихідних отримаєте приємний бонус. Повірте, це того варте. Поговоріть з рідними, вони зрозуміють вашу зайнятість і відсутність удома.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Наприкінці тижня ви відповісте самому собі на головні питання цієї весни. Це буде маленька перемога над собою, яка відкриє нові грані. Слідкуйте за особистими речами, щоб нічого цінного не втратити.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

На цьому тижні для вас головне відшукати гармонію в собі. Ви постійно в стресі й агресивні. Так не може тривати далі. Зробіть паузу в роботі, відпочиньте. Можливо, візьміть у четвер і п’ятницю відгул.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Терміново нормалізуйте режим сну, інакше підірвете здоров’я й імунітет. Відновлений режим піде на користь. Якщо будете щось не встигати, не бійтеся попросити про допомогу.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Витрачайте сили на себе, на пізнання нового, досліджуйте найновіші соціальні платформи. Так, поки ви їх заперечуєте, але вони працюють. Це ваш шанс. А ще в середині тижня ви зможете вирішити багато фінансових питань.

Гороскоп на тиждень — Риби

Риби, час подумати про особисте життя. Скільки можна уникати серйозних розмов? Не хочете перейти на новий рівень взаємин? Та якщо ви не впевнені, то не морочте голову ні собі, ні партнеру.

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