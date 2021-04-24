Читайте астрологічний прогноз на 25 квітня, щоб бути впевненим у новому дні. Екстрасенси СТБ вивчили розташування зоряних тіл і готові поділитися рекомендаціями на неділю.

Овен

Вам доведеться взяти себе в руки. Зірки хочуть, щоб ви залишалися стійкими, навіть незважаючи на критичні відгуки у свій бік.

Телець

Ви відмінно спілкуєтеся з керівництвом, не дозволяйте іншим збивати вас з пантелику.

Близнюки

Зірки роблять співпрацю дуже ефективною. Вам вдається налагодити відносини з колегами. Тому нема чого турбуватися через старі питання.

Рак

Тепер ви можете застосувати весь свій досвід. Ваші зусилля не були безуспішні, адже відтепер іти по життю буде легше.

Лев

Потрібно набратися терпіння, почекати і подивитися, як усе розвиватиметься. Тільки після 100% впевненості можна братися до дій.

Діва

Ви почуваєтесь щасливими від того, що вихідні проходять чудово. Тепер позитивних емоцій вистачить надовго.

Терези

Поговоріть із тим, кому ви довіряєте. Поділіться своїми планами. Вислухати іншу думку завжди корисно.

Скорпіон

Сьогоднішній вихідний принесе роботу. Подобається вам це чи ні, але ви повинні промовчати і стримати в собі все те, що у вас на кінчику язика.

Стрілець

Підтримка рідних забезпечує успіх. Усе, чим ви займаєтеся сьогодні, безпосередньо впливає на завтрашній день.

Козеріг

Позитивна енергія коштує ваших сил. Ваша ефективність погіршується. На все потрібно трохи більше часу.

Водолій

Зірки посилають вам сили. У вас будуть великі плани. Тому потрібно притримати фінанси і не витрачатися на дрібниці.

Риби

У неділі є для вас сюрприз. І звичайно ж, налагодяться стосунки з партнером.

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