Учасниця реаліті-шоу «Наречена для тата» Тетяна Шпилька спеціально для STB.UA розповіла, яким повинен бути догляд за новонародженим малюком і які лайфхаки варто знати. Детальніше – в матеріалі.

Зручний одяг – боді

Найзручніший одяг для новонародженого – боді. Він ідеально зафіксує памперс.

Зміна підгузника – чистий під брудний

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Під час змінювання підгузника обов’язково кладіть чистий під брудний. У використаний памперс ви можете скласти серветки, якими витирали дитинку. Це заощадить час матусям.

Вправа «велосипед»

Якщо у дитини газики, виконайте вправу «велосипед». Саме так малюкові буде легше перенести болісні коліки. Для того, щоб виконати вправу, потрібно лише підтягнути ноги до живота. До того ж «велосипед» зміцнить м’язи ніг, колін, тазостегнових суглобів, м’язи пресу і покращить гнучкість.

Годування малюка

Годуйте новонародженого на вимогу, якщо ви на ГВ. Споживання їжі необхідно для того, щоб отримати енергію. У перші місяці він часто проситься до грудей не лише через їжу, а й заради заспокоєння, почуття безпеки. Під час годування трошки смикайте дитину за щічки, щоб вона не засинала одразу.

Використовуйте «білий шум»

Малюк повинен звикати до сторонніх звуків. Тому використовуйте «білий шум». Ви не зможете зберегти ідеальну тишу для сну дитини. Саме «білий шум» допоможе привчити дитину до сторонніх звуків.

Зафіксуйте моменти

Діти так швидко ростуть, фото дозволяють назавжди залишити з нами деякі моменти. Через кілька місяців ви вже забудете, який вигляд мала дитина, наприклад, у перший місяць свого життя. Зафіксуйте всі моменти: як у малюка різався перший зуб, як він вперше засміявся, як він вперше поповз.

Чи потрібно прасувати речі малюка?

Це не настільки важливо, як всі думають. Якщо дивитися з боку гігієни, то це безглуздо, це більше для естетичного вигляду. Єдине, важливо прати дитячий одяг окремо від дорослого, спеціальними засобами для речей малюка.

Як допомогти з коліками?

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Під час плачу через коліки покладіть дитину горизонтально животиком собі на долоні. Саме завдяки цьому малюк швидко заспокоїться. Після годування покладіть дитину животиком собі на плече і легенько постукайте по спинці, так швидше вийде зайве повітря. Прикладіть до живота теплу пелюшку. Перед годуванням помістіть дитину хвилин на 5 на животик.

Придбайте фітбол

Фітбол допоможе вам під час вагітності. Потім на ньому непогано виходить заколисувати дитину. Також можна викладати дитину животиком на м’яч і виконувати вправи.

Придбайте мультиварку

Якщо у вас спокійна дитина, то можна обійтися і без неї. «Але якщо дитина неспокійна, як у нас, то єдиний шанс встигнути що-небудь приготувати – це мультиварка. Дуже рятує», – радить молода матуся.

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