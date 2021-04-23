«Сліпа»: анонс 57–59 серій від 23.04.2021

Сьогодні, 23 квітня, о 16:30 відбудеться показ нових 57–59 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 57–59 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Людмила Борисівна дуже переживає за дочку Світлану. Вона підозрює зятя в зраді і просить Сліпу врятувати сімейне щастя молодої пари. Однак баба Люба дає їй несподівану пораду: жінка повинна негайно з’їхати з дому дочки і не втручатися в її життя, інакше буде гірше не тільки Світлані, а й онучці, яка останнім часом постійно хворіє. І все ж Людмила Борисівна вирішує відкласти від’їзд і зловити на гарячому няню, яку підозрює в любовних стосунках із зятем. Але турботлива теща навіть не уявляє, до яких наслідків призведе її вчинок!

42-річний Євген розлучений уже більше року, тому дочка Злата і його ексдружина живуть окремо від нього. Останнім часом чоловікові сняться страшні сни про те, як викрадають дочку, а зараз почалися страшні видіння серед білого дня. Євген їде до сліпої провидиці баби Люби, щоб з’ясувати, чи не загрожує Златі біда і як їй допомогти. Чим готовий пожертвувати батько заради порятунку своєї дитини?

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