Читайте гороскоп на 24 квітня 2021 року і дізнайтеся, що приготував вам новий день. Екстрасенси телеканалу СТБ вивчили розташування зірок і готові поділитися прогнозом на 24 квітня.

Овен

Ви справді зможете розслабитися і розвивати всі свої таланти. Спробуйте щось нове в своєму житті.

Телець

Ви дипломатичні і чарівні. Вам доведеться зіграти важливу роль розвідника, щоб дізнатися багато нового.

Близнюки

День розпочнеться напружено. Проте не варто через це турбуватися. Робіть свою роботу, і всі негаразди оминуть вас.

Рак

Місяць, що перебуває в Терезах, змушує вас почуватися впевненими і задоволеними собою і світом. Насолоджуйтесь тим, що відбувається, і налагоджуйте нові зв’язки.

Лев

Леви в розмові з друзями відчують себе незрозумілими. Не хвилюйтеся, не завжди погляди повинні бути ідентичними.

Діва

Діви, у вас відмінна харизма, де вона була весь тиждень? Ви зачаровуєте інших. Світ буде біля ваших ніг.

Терези

У суботу з 15:00 на вас наваляться неочікувані завдання. Раптом у вас є незакінчена робота, терміново доробіть її. Інакше вам не вистачить на все часу.

Скорпіон

День розпочнеться доволі напружено. Вам потрібне лише терпіння, щоб не нагрубіянити керівництву.

Стрілець

Тепер ви у своїй стихії. Ваш позитивний настрій, ваші знання, — все це прокладає вам шлях і робить успішним.

Козеріг

Медитуйте. Це додасть у ваше життя умиротворення і радості. Ви зможете завести нових друзів і нове кохання.

Водолій

Ідеальний день для ділових переговорів. На зустрічах ви затьмарюєте своєю харизмою і вагомими аргументами.

Риби

Є можливість вибору. І всі варіанти ризиковані. Це починає трохи турбувати. Та вам не слід поспішати. Усе зважуйте.

Більше на тему: Гороскоп сумісності за знаками зодіаку: поради екстрасенса Якова Шнеєрсона

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ