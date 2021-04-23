Гороскоп на 24 квітня 2021 року
Читайте гороскоп на 24 квітня 2021 року і дізнайтеся, що приготував вам новий день. Екстрасенси телеканалу СТБ вивчили розташування зірок і готові поділитися прогнозом на 24 квітня.
Овен
Ви справді зможете розслабитися і розвивати всі свої таланти. Спробуйте щось нове в своєму житті.
Телець
Ви дипломатичні і чарівні. Вам доведеться зіграти важливу роль розвідника, щоб дізнатися багато нового.
Близнюки
День розпочнеться напружено. Проте не варто через це турбуватися. Робіть свою роботу, і всі негаразди оминуть вас.
Рак
Місяць, що перебуває в Терезах, змушує вас почуватися впевненими і задоволеними собою і світом. Насолоджуйтесь тим, що відбувається, і налагоджуйте нові зв’язки.
Лев
Леви в розмові з друзями відчують себе незрозумілими. Не хвилюйтеся, не завжди погляди повинні бути ідентичними.
Діва
Діви, у вас відмінна харизма, де вона була весь тиждень? Ви зачаровуєте інших. Світ буде біля ваших ніг.
Терези
У суботу з 15:00 на вас наваляться неочікувані завдання. Раптом у вас є незакінчена робота, терміново доробіть її. Інакше вам не вистачить на все часу.
Скорпіон
День розпочнеться доволі напружено. Вам потрібне лише терпіння, щоб не нагрубіянити керівництву.
Стрілець
Тепер ви у своїй стихії. Ваш позитивний настрій, ваші знання, — все це прокладає вам шлях і робить успішним.
Козеріг
Медитуйте. Це додасть у ваше життя умиротворення і радості. Ви зможете завести нових друзів і нове кохання.
Водолій
Ідеальний день для ділових переговорів. На зустрічах ви затьмарюєте своєю харизмою і вагомими аргументами.
Риби
Є можливість вибору. І всі варіанти ризиковані. Це починає трохи турбувати. Та вам не слід поспішати. Усе зважуйте.
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