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«Як вийти заміж»: яку роль відіграють поцілунки в нашому житті?

22.04.2021

Сьогодні, 22 квітня, на СТБ вийде новий випуск ток-шоу «Як вийти заміж». Ведучий Григорій Решетник разом з експертами та учасницями реаліті «Холостяк» обговорять інтимну тему поцілунків. Чи варто допускати таку близькість на першому побаченні? Більше дивіться о 19:00 у програмі «Як вийти заміж».

Как выйти замуж

Минулої п’ятниці найбільш обговорюваною темою на проєкті «Холостяк» стали поцілунки. Чи справді поцілунок — беззаперечна ознака зближення? Як ставляться до нього дівчата і чоловіки?

Розібратися в темі допоможуть експерти: кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія, психолог Андрій Жельветро, ​​а також self-made woman, блогерка і супермама Тетяна Коряк.

Обговорити тему і минулий випуск у студію прийдуть учасниці 11 сезону проєкту «Холостяк»: Юля «Зайка», Джессіка, Юля, Розалі, Аня.

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А також не пропустіть! Дівчата дадуть відповідь на запитання, які хвилюють глядачів: чи платять їм за участь, чи давав хтось із них гроші за те, щоб опинитися в проєкті, і чи можна домовитися з Холостяком або командою, щоб залишитися якомога довше в реаліті?

Не пропустіть актуальні поради та ексклюзивну інформацію вже сьогодні, 22 квітня, в ток-шоу «Як вийти заміж» на СТБ!

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