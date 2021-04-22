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Рецепт паски в хлібопічці

22.04.2021

Зовсім скоро настане світле свято Великодня, коли хочеться побалувати себе і близьких ароматними домашніми пасками. Але для цього зовсім необов’язково після приготування тіста на паску возитися з духовкою, якщо у вас є хлібопічка: в ній також виходять смачні та пишні паски. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт паски в хлібопічці і пригощайте сім’ю святковою випічкою на Великдень 2021.

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Інгредієнти:

  • молоко — 250 мл
  • яйця — 2 шт.
  • вершкове масло — 150 г
  • борошно пшеничне — 600 г
  • сіль — 1,5 ч. л.
  • цукор — 80 г
  • дріжджі сухі — 2,5 ч. л.
  • родзинки, цукати — повний диспенсер

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти завантажуємо до хлібопічки по черзі (згідно з інструкцією) та обираємо програму «Французький хліб», режим «Випічка».
  2. Через 3 години насолоджуємося готовою паскою.

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