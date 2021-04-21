Церковні свята у квітні 2021: календар по днях
21.04.2021
У квітні 2021 року багато церковних свят. І для того, щоб ви не заплуталися, коли поминальні суботи, коли варто дотримуватися строгого посту, коли Чистий четвер, ми зібрали всі свята в один календар.
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- 1 квітня – ікони Божої Матері «Розчулення»; мучениці Дарії; праведної Софії, княжни Слуцької.
- 2 квітня – преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, в обителі святого Сави убієнних.
- 3 квітня – батьківська субота, поминання покійних; преподобного Серафима Вирицького.
- 5 квітня – преподобномученика Никона єпископа і 199-ти учнів йогo.
- 6 квітня – передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці.
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.
- 9 квітня – мучениці Матрони Солунської.
- 10 квітня – батьківська субота, поминання покійних.
- 11 квітня – святителя Євстафія сповідника, єпископа Віфінійського.
- 12 квітня – пpеподобного Іоанна Ліствичника, ігумена Синайського.
- 13 квітня – святителя Іони, митрополита Київського.
- 15 квітня – преподобного Тита чудотворця.
- 16 квітня – преподобного Микити Сповідника, ігумена.
- 17 квітня – ікони Божої Матері «Геронтиса».
- 19 квітня – святого рівноапостольного Мефодія, архієпископа Моравського, першовчителя слов’ян.
- 20 квітня – Візантійської ікони Божої Матері.
- 21 квітня – апостолів від 70-ти: Родіона (Іродіона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма (Єрмія) та інших з ними.
- 22 квітня – мученика Євпсихія.
- 23 квітня – мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодорa та інших 33-x.
- 24 квітня – священномученика Антипа, єпископа Пергама Асійського.
- 25 квітня – Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя; преподобного Василя сповідника, єпископа.
- З 26 квітня по 2 травня – Страсна седмиця в 2021 році.
- 26 квітня – Великий понеділок; священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського.
- 27 квітня – Великий вівторок; Віленської ікони Божої Матері.
- 28 квітня – Велика середа; апостолів Аристарха, Пудa і Трохима.
- 29 квітня – Великий четвер (Чистий четвер); Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері.
- 30 квітня – Велика п’ятниця (Страсна п’ятниця); преподобного Зосими, ігумена Соловецького.
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