Щороку на Великдень всі господині готують святковий стіл, печуть паски і, звичайно ж, фарбують яйця. Традиція фарбувати яйця дуже давня. Такими приємними клопотами можна займатися всією сім’єю, адже цей процес захопить навіть найменших. Як пофарбувати яйця на Великдень куркумою, цибулевим лушпинням, буряком і червоною капустою — читайте у нашому матеріалі.

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Спосіб виготовлення:

Ефект градієнта — це плавний перехід від насиченого відтінку кольору до світлого. Таке яйце виглядатиме дуже оригінально.

1. Розведіть фарбу в невеликій ємності або склянці і потім за допомогою ополоника опустіть яйце трохи більше ніж наполовину на 3–4 хвилини.

2. Злегка то піднімайте, то опускайте його.

3. По закінченні часу підніміть яєчко до половини і залиште на 5–6 хвилин, знову піднімаючи й опускаючи.

4. Після цього потримайте у фарбі тільки нижню частину яйця протягом 10 хвилин. І ось градієнт готовий!

Як пофарбувати яйця на Великдень з мереживними візерунками

Аби отримати ніжний і красивий візерунок, загорніть яйця у клаптик мереживної тканини, закріпіть кінці ниточкою і опустіть у розчин з фарбою на 10–15 хвилин. Потім дістаньте крашанки і зніміть тканину —мереживні візерунки залишаться на шкаралупі.

Як пофарбувати яйця на Великдень з яскравою посипкою

Різнокольорову харчову посипку у вигляді дрібного драже найчастіше використовують для декору пасок. Але чому б не прикрасити нею крашанки! Як? Просто нанесіть на яйце білок, а потім опустіть у блюдце з посипкою. Виходить дуже гарно та ефектно!

Як пофарбувати яйця на Великдень бризками золота

Цей красивий та оригінальний спосіб для фарбування яєць досить простий. Візьміть стару зубну щітку або пензлик і занурте у золотисту харчову фарбу. Зробіть бризки на пофарбоване яйце, провівши по ворсинках пальцем. Неймовірно, згодні?

Як пофарбувати яйця на Великдень бабусиним методом

Багато хто пам’ятає, як раніше фарбували яйця, відварюючи їх у цибулинні. Прикладіть до яйця маленькі квіточки або шматочок кропу, оберніть тканиною і помістіть у відвар. Красиві крашанки готові!

Як пофарбувати яйця на Великдень ефектом мозаїки

Ефект мозаїки — один із найлегших способів оригінально пофарбувати крашанки. Побийте шкаралупу ложечкою, а потім опустіть у розчин з натуральним барвником на кілька годин. Все готово!

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А якщо не знаєте, як зробити барвник у домашніх умовах, — ось кілька варіантів, якими ви зможете нешкідливо пофарбувати яйця.

Жовтий колір — з куркуми. У киплячій воді розбавте 3 ст. ложки куркуми, остудіть і дайте настоятися. Потім відваріть у настої яйця.

Рожевий колір — з буряка. Натріть буряк на дрібній терці, відіжміть сік і залийте ним майбутні крашанки. Залиште на 3–4 години.

Мармурово-коричневий колір — з цибулиння. Наріжте ножицями лушпиння від цибулин різними шматочками. Пообкладайте ними заздалегідь змочене яйце і загорніть у клаптик тканини. Закріпіть мішечок ниточкою та опустіть у відвар.

Блакитний колір — з червоної капусти. Подрібніть капусту і залийте водою, доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні протягом години. Дайте настоятися, а потім остудіть і процідіть. У відвар налийте приблизно 5 ст. ложок оцту. Чим довше у ньому будуть яйця, тим яскравішим і насиченішим буде забарвлення.

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