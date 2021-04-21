Що обіцяють зірки на 22 квітня? Якщо хочете вчинити правильно і не помилитися, тоді читайте наш астрологічний прогноз. Екстрасенси СТБ вивчили розташування зірок і поділилися гороскопом на 22 квітня 2021 року.

Овен

Навіть Місяць перебуває у відповідному знаку. Ви в своїй стихії і буквально розквітаєте. Скористайтеся цим.

Телець

Ви чарівні, веселі і сповнені влади. Вами захоплюються. Крім того, ваші шанси на кохання значно зростають.

Близнюки

День починається з тривоги. Вам це зовсім не подобається. Проте ви зможете впоратися з будь-якими труднощами.

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Рак

Робіть те, що для вас добре. Все інше вимагає занадто багато сил і може викликати у вас агресію.

Лев

Важливо, щоб ви довели і показали самі собі, на що ви здатні. Це справить враження і на оточення, що, цілком можливо, допоможе вийти на новий кар’єрний рівень.

Діва

З’являються перші успіхи. Ви справді можете пишатися собою. Ви неймовірно працьовита людина. Однак залишайте час на відпочинок, інакше ризикуєте зіткнутися з апатією.

Терези

Навіть рано вранці справи йдуть шкереберть. Ще багато чого треба зробити. Проте у вас є час, щоб надолужити згаяне, а також звернутися по допомогу до близьких.

Скорпіон

У вас багато справ. Не дозволяєте нікому відволікати вас. Нехай день буде напруженим, але він не обов’язково має бути ідеальним.

Стрілець

Ви спокійні і, перш за все, дуже гарні. Світ біля ваших ніг.

Козеріг

Вам потрібно взаємодіяти з іншими людьми, тоді ви почуватиметесь як вдома абсолютно всюди.

Водолій

Водолії трохи досягли своїх меж. Заздалегідь подбайте про перерви та їх комфортне проводження.

Риби

Ви відчуваєте нестачу часу, бо деякі речі відкладаються. А все тому, що складні завдання ви відтягуєте на невизначений термін. Позбавляйтеся від такої звички.

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