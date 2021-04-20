На Євробаченні-2021 Сербію представить гурт Hurricane із піснею «Loco Loco». У складі гурту три дівчини: Ксенія Кнежевич, Саня Вучич та Івана Ніколіч. Детальніше про представника Сербії і саму пісню – далі в матеріалі!

Сербія провела національний відбір на конкурс пісні Євробачення ще у 2020 році, переможцем став гурт Hurricane. Hurricane у перекладі з англійської – ураган. Він здійметься під сербським прапором на сцені Євробачення-2021: дівочий гурт заспіває пісню «Loco Loco». Слухайте композицію просто зараз:

Про гурт

Hurricanе створений у 2017 році. Дівчата мають унікальні стилі та характери, а також ідеальні гармонії, які звучать в ефірі радіостанцій по всьому світу!

Саня Вучич – відома співачка. Вона найбільш знана тим, що представляла Сербію на Євробаченні в 2016 році зі своєю піснею «Goodbye» (Shelter), де посіла 18 місце.

Ксенія Кнежевич – співачка чорногорського походження. Відома як бек-вокалістка свого батька Кнеза, який представляв Чорногорію на Євробаченні-2015 із піснею «Adio».

Івана Ніколіч – професійна танцівниця. Свою співочу кар’єру вона розпочала у 2016 році.

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