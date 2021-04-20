Хочете, щоб ваші великодні яйця були найгарнішими та незвичайними? Тільки подивіться, як багато варіантів з’явилося за останні роки. Варто лише трохи прикрасити свій Великдень-2021. Різноманітність пасхальних яєць дає все більше можливостей виходити за рамки. Дайте собі більше простору для прояву творчості та креативу. Вашій увазі представлено 10 ідей для пасхальних яєць від редакції STB.UA.

Чорно-білі яйця

Зробити їх простіше простого – просто розфарбуйте яйця за допомогою незмивного маркера.

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Яйця з шовковим візерунком

Загорніть яйце в шматочок старої краватки. Другий і найважливіший крок: зваріть яйця у воді із додаванням оцту. Справу зроблено! Крашанки з шовковим візерунком чудово прикрасять ваш святковий стіл.

Космічні яйця

Покрийте яйця щільним шаром фарби, колір можете вибрати вже на свій розсуд. Обов’язково наносити два шари. Підготуйте різні відтінки фарби, таким чином ви отримаєте по-справжньому космічні крашанки. Наносячи фарби, не бійтеся бути неакуратними, адже хаос тільки додасть вашій роботі максимально натуралістичний малюнок.

Поролонова губка допоможе домогтися ілюзії космічного вихору. Після того, як ви надасте основного кольору, дайте яйцю добре висохнути. Вже потім хід за золотистим відтінком, фарба заповнить ті ділянки, які добре не були профарбовані. Далі вам знадобиться біла фарба. Просто змочіть жорсткий пензлик і бризніть ним на яйце. Це допоможе закінчити вашу роботу і створити неймовірно космічний малюнок.

Яйця для фанатів «Гри Престолів»

Луску потрібно розфарбувати лаком для нігтів, а потім акуратно приклеїти до яєчної шкаралупи. Такий ефект можна зробити за допомогою паєток чи кольорового конфеті. Якщо хочете легший варіант, то просто намалюйте лусочки.

Яйця-палітра

Налийте трохи харчового барвника, щоб яйця не були у ньому повністю. Потім додавайте потроху води. Чим більше разів ви будете підливати воду, тим більше буде відтінків кольору.

Потріскані яйця

Так прикрасити яйця можна, якщо приклеїти на них шкаралупу інших яєць. Клей, багато яскравих фарб – і справу зроблено! Головне, розкришити шкаралупу, приклеїти її на яйця, а потім обережно розмалювати

Металічні пасхальні яйця

Пофарбуйте яйця за допомогою «металічної» фарби з балончика.

Для кропітких: різьблення по шкаралупі

Для того, щоб у вас все ідеально вийшло, запасіться терпінням і вініловими рукавичками. Також придбайте вентиляційну маску, вона захистить вас від пилу. Візьміть олівець і акуратно нанесіть свій дизайн на шкаралупу. Далі необхідно взяти ручний повітряний дриль і дуже акуратно наріжте дизайн по контуру. Пам’ятайте, головне – сильно не тиснути!

«Золоті» яйця

Нанесіть на яйце клей, проте не по всій поверхні, а тільки частково. Приклейте фольгу. Чому частково? Таким чином, ви отримаєте пасхальне яйце з оригінальними візерунками.

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Шоколадне пасхальне яйце

Таке частування на Великдень-2021 є також традиційним. Приготувати шоколадне пасхальне яйце непросто, проте ви навчитеся робити справжній витвір кондитерського мистецтва.

Інгредієнти:

Цукор – 700 г

700 г Вершкове масло – 125 г

125 г Згущене молоко – 300 г

300 г Мед – 2 ст. л.

2 ст. л. Ванілін – 1 ч. л.

1 ч. л. Жовтий харчовий барвник – кілька крапель

кілька крапель Гіркий чорний шоколад – 250 г

Приготування:

Розтопити вершкове масло в сотейнику (на повільному вогні). До кипіння не доводьте. В окремій мисочці змішайте мед, згущене молоко, цукор, ваніль, харчовий барвник. В отриману суміш додайте розтоплене масло і перемішайте. Накрийте отриману рідину плівкою, залиште на 4 години. Поламайте шоколад на дрібні шматочки і розтопіть на водяній бані. З медової маси зробіть цукерки у вигляді яєць. Потім покрийте їх глазур’ю. Кожне яйце необхідно насадити на виделку і помістити у шоколад. Викладіть наші особливі пасхальні яйця на папір для випічки, щоб шоколад на них повністю застиг.

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