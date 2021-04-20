Великодня паска: рецепт від Катерини Пєскової
20.04.2021
Дуже важливо зробити паску на Великдень 2021 ідеальною, адже за столом збереться вся родина! Побалуйте їх смачненьким! До того ж це справді велике свято! Шеф-кондитер і фіналістка «МастерШеф»-6 Катерина Пєскова поділилася з нами своїм рецептом приготування великодньої паски. Детальніше – в матеріалі.
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Інгредієнти:
- свіжі дріжджі – 60 г
- сіль – 0,5 ч. л.
- вершкове масло – 300 г
- молоко – 350 мл
- цукор – 500 г
- яйця – 5 шт.
- борошно – 1 кг
- горілка – 1 ч. л.
- мускатний горіх
- цедра
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Приготування:
- Дріжджі розвести в теплому молоці (молоко не вище 38–40 °C).
- Відокремити білки від жовтків. Білки збити до стійкості, жовтки збити з цукром, розтопити масло.
- У жовтки вилити розтоплене вершкове масло, додати білок і 500 г борошна.
- Вимісити тісто і помістити на ніч у тепле місце.
- Вранці додати борошно, що залишилося, мускатний горіх, цедру, 1 ч. л. ложку горілки, вимішувати 20 хвилин і залишити на 1,5 години.
- Розкласти у форми і залишити доходити на одну годину.
- Випікати 30–40 хвилин за температури 160–180 °C.
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