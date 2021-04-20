Хочете вдало провести сьогоднішній день? Читайте гороскоп на 21 квітня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Розташування Місяця створює напругу і стрес. Будьте обережні, не дозволяйте чужим людям наближатися до вас занадто близько.

Телець

Ви можете впоратися з будь-якими важкими ситуаціями, без сумніву. Та якщо ви пізно спохопитеся, вважайте, все пропало.

Більше на тему: Гороскоп сумісності за знаками зодіаку: поради екстрасенса Якова Шнеєрсона

Близнюки

Ви виглядаєте і говорите дуже переконливо, а також маєте вагомі аргументи у будь-якій суперечці. Користуйтеся в благих цілях цими бонусами.

Рак

Цілком можливо, що хтось зараз показує вам, наскільки ви йому подобаєтеся. Дозвольте почуттям розкритися, відкрийте своє серце.

Лев

У вас просто немає можливості розібратися зі своїми проблемами. Вам потрібне терпіння. Дайте шанс обставинам допомогти всім справам.

Діва

Ви справді отримуєте задоволення від роботи, виконання обов’язків і реалізації різних завдань. Ви показуєте, на що здатні. Так тримати.

Терези

На вашому боці космічна енергія, тому що ви добре просуваєтеся кар’єрними сходами. Ця енергія прокладає вам шлях до нового щастя. Радійте і діліться радощами з рідними.

Скорпіон

Пам’ятайте, що деталі важливі. Тому працюйте обережно і будьте досить уважні до дрібниць.

Стрілець

Знайте, що зустрічі можуть бути відкладені. Не дозволяйте тиснути на себе. Обстоюйте свої кордони. Так ви навчитеся отримувати бажане і набагато швидше.

Козеріг

Можуть з’явитися нові можливості, які виявляться дуже прибутковими. Будь ласка, не сумнівайтеся в собі. Ви дуже здібна і працьовита людина.

Водолій

У фінансових питаннях варто проявляти обережність. Витрати перевищують ваш бюджет. Не обманюйте себе угодами.

Риби

Риби постійно в русі. Усе, за що ви беретеся, буде доведено до успішного завершення. Ви буквально на швидкісній смузі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.