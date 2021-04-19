Секретами своєї ідеального Великодня-2021 з STB.UA поділилася актриса серіалів «Кріпосна» і «За вітриною» Наталка Денисенко. Для свого чоловіка Андрія Федінчика зірка традиційно готує запечену баранину, адже це одна з його улюблених страв. Запевняємо, вона буде до смаку всім любителям м’ясних ласощів. Детальний рецепт запеченої баранини читайте в матеріалі.

Вся сім’я актриси Наталки Денисенко дуже трепетно ​​ставиться до традиційних свят, а особливо до Великодня: «Для нас в сім’ї це велике свято».

«Але не можу сказати, що цього дня я готую щось більш особливе, ніж на інші традиційні свята. Але оскільки мій чоловік дуже любить м’ясо і я вмію добре його готувати, то рецепт у нас м’ясний – запечена баранина», – додала Наталка.

Головні пункти, яких ви повинні дотримуватися під час приготування, на думку Наталки Денисенко:

Готуйте з почуттями, від серця. Обов’язково в гарному настрої. Будьте уважні! «Під час приготування, можете задивитися серіал «Кріпосна», наприклад, і пропустите час вимкнення духовки» , – додала актриса.

Інгредієнти:

баранина (з кісточкою)

яблучний оцет – ½ ст. л.

соєвий соус – за смаком

сіль – за смаком

перець – за смаком

часник – кілька зубчиків

приправа – «Суміш трав для м’яса»

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Приготування:

Замочіть баранину на 3 години у воді з невеликою кількістю яблучного оцту (на 5 літрів води – ½ ст. л. оцту). Після цього добре промийте м’ясо і зробіть в ньому багато дірочок. Маринуємо м’ясо. Змішуємо соєвий соус, сіль, перець, додаємо приправу «Суміш трав для м’яса». Маленькі шматочки часнику засовуємо в раніше проколоті дірочки в баранині. Баранина повинна простояти в маринаді мінімум 3 години. Для запікання м’яса використовуйте «рукав для запікання» . Помістіть м’ясо в духовку. Спочатку, перші 40 хвилин, використовуйте максимальну температуру 200 °С, щоб збереглося більше соку всередині. Решту часу, приблизно 1:20 (залежно від розміру м’яса) запікаємо баранину за температури 170 °С (150 °С). Коли бачите, що м’ясо починає рум’янитися, це знак того, що його можна діставати з духовки.

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