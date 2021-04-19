Євробачення-2021: учасниця від Румунії ROXEN з піснею «Amnesia»

Румунія назвала виконавицю, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021. Нею стала Роксен (Roxen). Пісня, яку дівчина виконає на конкурсі, називається «Amnesia». Слухайте композицію в матеріалі.

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Роксен – 21-річна виконавиця, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди.

Дівчина перемогла в таборі авторів пісень, організованому компанією суспільного мовлення TVR у співпраці з музичним лейблом Global Records. Роксен вже представила композицію «Amnesia», з якою виступить на Євробаченні-2021.

Із дитинства Роксен знала, що присвятить своє життя музиці. Дівчина почала співати з семи років, вона виграла кілька музичних конкурсів. Нині Роксен є однією з найпопулярніших виконавиць у Румунії. Її композиції набирають понад 9 мільйонів переглядів на YouTube.

«У дитинстві я брала участь у різних конкурсах і фестивалях, – говорить молода виконавиця. – Я завжди мріяла робити якісну музику, виступати на найважливіших сценах і перед найбільшою аудиторією. Євробачення для мене – одне з найбільших випробувань. Це щось нове. Я щаслива і вдячна за цю прекрасну можливість. Усі мої сили і увага зараз спрямовані на Євробачення».

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