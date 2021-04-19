Не пропустіть провокаційну прем’єру – дивіться онлайн шоу Мій секрет 28.04.2021 на телеканалі СТБ!

Ведуча шоу Маша Єфросініна поговорить із популярною українською співачкою Іриною Білик на теми, які не висвітлювалися в ЗМІ ніколи. Артистка розповість, який президент України змусив її лягти під ніж, за що Ірину не може пробачити рідний син і свій головний секрет. Що приховує Ірина Білик? Першими дізнайтеся справжню сенсацію – дивіться онлайн провокаційне шоу Мій секрет із 28 квітня на СТБ.

Video: Прем’єра Мій секрет – дивіться з 28 квітня на СТБ

Премьера – Мой секрет начнется уже 28.04.2021 на СТБ. Смотрите новые выпуски Мой секрет 1 сезон