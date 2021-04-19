Паска: рецепти в мультиварці від Надії Матвєєвої
19.04.2021
Якщо зовсім не має часу пекти паски самостійно, вас завжди виручить мультиварка. Смачну паску в мультиварці зробити дуже просто. Пропонуємо вам легкі рецепти пасок, завдяки яким ви зможете порадувати близьких святковим ласощами на Великдень.
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Паска з родзинками в мультиварці
Інгредієнти:
- Сухі дріжджі — 15 г
- Борошно — 500 г
- Дрібка солі
- Молоко — 100 мл
- Цукор — 2/3 ст.
- Вершкове масло – 100 г
- Рослинна олія — 3 ст. л.
- Яйця — 3 шт.
- Родзинки — 100 г
Спосіб приготування:
- Розвести дріжджі в підігрітому молоці. Додати 2 ст. л. борошна і 1 ст. л. цукру. Перемішати та залишити суміш на 15 хвилин.
- Збити яєчні білки з цукром і з дрібкою солі так, щоб утворилась м’яка біла піна. В іншій мисці збити жовтки з цукром, що залишився. Додати дріжджову опару в жовтки та поступово додавати білки. Потім — дрібку солі.
- Поступово всипати борошно. Замісити м’яке тісто, але перед тим змастити руки руки рослинним маслом.
- Викласти тісто на поверхню і додати вершкове масло. Мішайте близько 10 хвилин. Перекладіть тісто в змащену маслом миску. Накрийте його рушником та залиште на 1.5 години.
- Як тільки тісто підійде, варто викласти його на стіл та додати родзинки.
- Змастити маслом чашу мультиварки, потім викласти в неї тісто. Воно повинно займати 1/3 ємності. Включити режим «Підігрів» на 20 хвилин. Потім залишити тісто підходити на 40 хвилин.
- Включити режим «Випічка» на 60 хвилин, а потім ще на 30-40 хвилин. Готову паску прикрасити на ваш смак.
Паска з цедрою в мультиварці
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Інгредієнти:
- Пшеничне борошно — 400 г
- Яйця — 4 шт.
- Цукор — маленький стакан
- Вершкове масло — 100 г
- Апельсин — 1 шт.
- Дріжджі — 2 ч. л.
- Сіль — 1/2 ч. л.
- Ванілін — 1 пакетик
Спосіб приготування:
- У глибоку миску просіяти борошно. Всипати туди сіль, ванілін та дріжджі. Все ретельно перемішати.
- В окремому посуді збити яйця з цукром.
- Заздалегідь зняти з апельсина цедру та вичавити сік з його половинки.
- Далі з’єднати борошно з яєчно-цукровою масою, соком та цедрою апельсина. Перемішати масу.
- Додати вершкове масло і ложкою розмішувати тісто.
- Далі замісити тісто руками, щоб воно вийшло м’яке й еластичне. Залишити його підходити на 2 години.
- Як тільки тісто підійде, змастити маслом чашу мультиварки. Помістити туди тісто та закрити кришкою. Залишити тісто підходити ще протягом 30 хвилин. При цьому не відкривати кришку мультиварки.
- Випікати паску в режимі «Піч» протягом 45-50 хвилин.
- Готову паску прикрасити цукатами і родзинками.
Паска з сухофруктами та горіхами в мультиварці
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Інгредієнти:
- Молоко — 150 мл
- Вершки 12% — 150 мл
- Дріжджі — 30 г
- Вершкове масло — 100 г
- Соняшникова олія — 60 г
- Яйця — 4 шт.
- Цукор — 200 г
- Дрібка солі
- Ванілін — 1 пакетик
- Горіхи — 150 г
- Сухофрукти — 450 г
- Лимонний сік — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Заздалегідь приготувати сухофрукти. Залити їх окропом і залишити на 20 хвилин. Дрібно посікти горіхи.
- Підігріти молоко з вершками до температури 35-40 градусів. Змішати дріжджі з цукром, влити молоко.
- Додати дріжджі і перемішати. Накрити харчовою плівкою та залишити на 20 хвилин.
- У міксері збити 2 яйця, додати ще 2 жовтки. Пізніше додати цукор, ваніль, дрібку солі. Збивати 5-6 хвилин.
- Якщо дріжджі підійшли, змішати їх з молоком, що залишилося. Далі додати збиті яйця. Також розігрійте вершкове масло.
- Додайте борошно, щоб тісто вийшло трохи густіше. Потім мішайте тісто ще кілька хвилин, змастивши руки і стіл рослинним маслом.
- Варто поставити тісто в тепле місце на 30 хвилин.
- Змастіть ємність мультиварки маслом, покладіть туди тісто і киньте сухофруктів, горіхів.
- Випікайте паску в режимі «Піч» протягом 45-50 хвилин.
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