Гороскоп на 20 квітня 2021 року
Що приготував новий день? Як правильно провести 20 квітня 2021 року? Читайте астрологічний прогноз від експертів СТБ.
Овен
Ви в хороших стосунках з близькими. Можете підбадьорити інших, коли у них справи йдуть не дуже добре. Та не забувайте налаштовувати і себе на позитивний лад.
Телець
Ви отримаєте цікаві новини. У вас великий досвід спілкування з колегами, а також зі своїм партнером. Отже, настав час виходити на новий рівень взаємин як у роботі, так і в особистому житті.
Близнюки
На порядку денному багато любові. Вам подобається, коли вас обіймають і жаліють. Не бійтеся говорити про свої почуття і бажання.
Рак
Освідчення в коханні викликає сльози. Ви відчуваєте себе бажаними і коханими. Це мило! Та не забувайте про завдання, які давно над вами нависли.
Лев
Поїздка на велосипеді? Або ви віддаєте перевагу походам? Вибір за вами. Вам потрібно діяти. Вам не хочеться сидіти вдома без діла. І це прекрасно.
Діва
Ваш сміх заразливий. У вас так швидко перехоплює подих, що хочеться потрапити на вашу хвилю і радіти життю. Проведіть вечір у колі рідних і поділіться позитивом.
Терези
Навіть якщо ви вже не спите, дайте іншим поспати спокійно. Повірте, це значно посприяє зміцненню миру в родині. Так ви уникнете дурних сварок.
Скорпіон
Хочете чимось зайнятися зі своєю сім’єю? Вам буде дуже весело. Тому подумайте про приготування смачної вечері і перегляд комедії. Також завжди цікаво дістати сімейні альбоми.
Стрілець
Вам подобається, коли навколо вас збирається вся сім’я. Та чи інша проблема може бути швидко вирішена за спільним сніданком. Тому постарайтеся з самого ранку більше говорити і вирішувати проблем.
Козеріг
Друг давно чекав від вас знака. Подзвоніть йому. Настав час вирішувати давній конфлікт. Не втрачайте друзів, які послані самою долею.
Водолій
Пізній сніданок на терасі з захопливим чтивом у руці — це найкращий спосіб розслабитися.
Риби
Просто поспати, повалятися в ліжку, пізній сніданок з купою смакоти ― і життя вже веселіше. Та не забувайте про роботу. Справи не чекають, їх треба вирішувати.