Що приготував новий день? Як правильно провести 20 квітня 2021 року? Читайте астрологічний прогноз від експертів СТБ.

Овен

Ви в хороших стосунках з близькими. Можете підбадьорити інших, коли у них справи йдуть не дуже добре. Та не забувайте налаштовувати і себе на позитивний лад.

Телець

Ви отримаєте цікаві новини. У вас великий досвід спілкування з колегами, а також зі своїм партнером. Отже, настав час виходити на новий рівень взаємин як у роботі, так і в особистому житті.

Близнюки

На порядку денному багато любові. Вам подобається, коли вас обіймають і жаліють. Не бійтеся говорити про свої почуття і бажання.

Рак

Освідчення в коханні викликає сльози. Ви відчуваєте себе бажаними і коханими. Це мило! Та не забувайте про завдання, які давно над вами нависли.

Лев

Поїздка на велосипеді? Або ви віддаєте перевагу походам? Вибір за вами. Вам потрібно діяти. Вам не хочеться сидіти вдома без діла. І це прекрасно.

Діва

Ваш сміх заразливий. У вас так швидко перехоплює подих, що хочеться потрапити на вашу хвилю і радіти життю. Проведіть вечір у колі рідних і поділіться позитивом.

Терези

Навіть якщо ви вже не спите, дайте іншим поспати спокійно. Повірте, це значно посприяє зміцненню миру в родині. Так ви уникнете дурних сварок.

Скорпіон

Хочете чимось зайнятися зі своєю сім’єю? Вам буде дуже весело. Тому подумайте про приготування смачної вечері і перегляд комедії. Також завжди цікаво дістати сімейні альбоми.

Стрілець

Вам подобається, коли навколо вас збирається вся сім’я. Та чи інша проблема може бути швидко вирішена за спільним сніданком. Тому постарайтеся з самого ранку більше говорити і вирішувати проблем.

Козеріг

Друг давно чекав від вас знака. Подзвоніть йому. Настав час вирішувати давній конфлікт. Не втрачайте друзів, які послані самою долею.

Водолій

Пізній сніданок на терасі з захопливим чтивом у руці — це найкращий спосіб розслабитися.

Риби

Просто поспати, повалятися в ліжку, пізній сніданок з купою смакоти ― і життя вже веселіше. Та не забувайте про роботу. Справи не чекають, їх треба вирішувати.

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