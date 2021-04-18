Гороскоп на 19 квітня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно навчитися тримати язик за зубами, а хто може нарешті насолодитися щастям? Читайте гороскоп на 19 квітня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам доведеться ухвалити дуже важливе рішення, тому не поспішайте. Гарненько подумайте і зважте всі плюси та мінуси.

Телець

Варто відмовитися від фінансових операцій, оскільки їх завершення може позначитися на вас негативно. Увечері можливі невеликі грошові втрати, проте це жодним чином не вплине на ваш добробут.

Близнюки

Вам варто зупинитися на мить і підбити невеликий підсумок. Це може бути як аналіз своєї професійної діяльності, так і стосунків з коханою людиною. Знайдіть помилки і спробуйте їх виправити.

Рак

Прекрасний день для початку нового перспективного проєкту. Однак вам варто пам’ятати про те, що на первинних етапах ця справа забере весь ваш вільний час, тож стосунки доведеться відсунути на другий план.

Лев

Намагайтеся більше довіряти собі і своїй інтуїції, вона вас рідко підводить. Перестаньте покладатися на чужу думку. Вона сіє в вас зерно сумніву. Більше вірте у свої сили — і у вас все вийде.

Діва

Проявіть особливу пильність. Уникайте ігор з тваринами і вживання нездорових продуктів. Побільше гуляйте на свіжому повітрі.

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Терези

Не варто покладатися на партнерів і чекати на допомогу від родичів. Це тільки зашкодить справам і стане приводом для зайвого роздратування. Навчіться вирішувати свої проблеми самостійно.

Скорпіон

Ваш фінансовий стан зараз дуже хитких, тому варто відмовитися від необдуманих покупок. Намагайтеся діяти розумно, інакше ви ризикуєте потрапити в боргову яму.

Стрілець

На вас чекає дуже насичений день. Вам одночасно доведеться вирішувати багато завдань. На додачу до всього вас постійно будуть смикати родичі з проханням допомогти вирішити свої проблеми. Навчіться відмовляти. І бережіть себе.

Козеріг

З самого ранку вас дратуватиме оточення. Вам захочеться взяти рушницю і всіх перестріляти. Однак після обіду ви несподівано знайдете баланс і гармонію. Головне ― протриматися.

Водолій

Вранці вас може чекати дуже приємний сюрприз від коханої людини. І хоча вас розпиратиме від щастя, пам’ятайте: воно любить тишу. Намагайтеся не кричати про це на кожному розі.

Риби

Неоднозначний день. Ви легко можете вплутатися в сварку, яка спочатку зовсім не стосувалася вас. Зірки радять триматися окремо від усіх і не вступати в конфлікти.

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