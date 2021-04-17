Гороскоп на 18 квітня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно приготуватися до початку романтичних стосунків, а хто має засукати рукави і взятися до праці? Читайте гороскоп на 18 квітня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сприятливий день для кардинальних змін у житті. Однак вам потрібно проявити всю свою витримку, щоб домогтися бажаного результату. Тільки не впадайте в паніку, якщо все складатиметься не так, як вам того хотілося б.

Телець

Можуть виникнути дрібні конфлікти з коханою людиною. Не варто загострювати на них свою увагу і вже тим більше кардинально щось змінювати. Труднощі у стосунках бувають у всіх.

Близнюки

З самого ранку ви відчуєте надзвичайне бажання змінити своє життя. Завдяки позитиву і налаштуванню вам вдасться допомогти близьким, які потребують підтримки.

Рак

Щоб домогтися бажаного, іноді варто мислити нестандартно. Ви досягнете успіху тільки тоді, коли навчитеся ризикувати. Однак завжди пам’ятайте про фінансову подушку. Це ваша гарантія.

Лев

З самого ранку ви будете в бадьорому настрої. До вас потягнуться люди, яким потрібна підтримка й увага. Допоможіть по можливості близьким і друзям. Так ви закріпите свій статус і, можливо, знайдете хорошого друга.

Діва

Прекрасний день для просування кар’єрними щаблями. Ви вже давно досягли свого максимуму на тій посаді, яку обіймаєте. Час просити підвищення або змінити місце роботи.

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Терези

Хороший день для налагодження ділових контактів та знайомств із цікавими людьми. До слова, одне з таких знайомств може привести до початку романтичних стосунків. Надворі весна, як-не-як …

Скорпіон

Представники протилежної статі будуть готові шикуватися в чергу і боротися за хвилину вашої уваги. Однак, щоб благополучно закінчився цей день, не варто зазнаватися, а то залишитесь увечері на самоті.

Стрілець

Ви сповнені амбіцій та бажання змінити своє життя на краще. Однак варто пам’ятати: щоб чогось досягти, потрібно добряче попрацювати. Так що засукайте рукави і вперед працювати.

Козеріг

Прекрасний день для початку нових романтичних стосунків. Однак не переймайтеся, якщо вони будуть нетривалими. Іноді перед початком нового великого почуття потрібно обпектися. Так у майбутньому ви будете більше цінувати те, що маєте.

Водолій

У ваших жилах тече гаряча кров. Ви хочете все й одразу. І кохання з першого погляду, яке раптово наздожене вас у найневідповідніший момент, може стати для вас справжнім порятунком і переросте в тривалі міцні стосунки.

Риби

Цей день підходить для розширення кола спілкування, довгострокового планування. Активна інтелектуальна діяльність приведе до перспективних змін на роботі. До вечора чекайте фінансових надходжень.

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