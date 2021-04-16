Сьогодні ґаджети займають велику кількість нашого часу. Ми багато годин проводимо в телефоні: соцмережі, листування і розмови. Спілкування вийшло на новий рівень. Однак під час телефонних розмов ми не бачимо обличчя співбесідника, а лише чуємо його голос. У таких випадках дуже складно визначити, кажуть нам правду чи брешуть. Та якщо знати, на що звертати увагу, то можна легко виявити брехуна. Читайте в нашому матеріалі основні ознаки брехні по телефону.

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Для того, щоб зрозуміти, чи бреше вам людина по телефону, потрібно звертати увагу на зміни в її мовленні. Що для співрозмовника норма? Як він говорить? Швидко чи повільно, спокійно чи торохтить, використовує слова-паразити чи його мова чиста. Усі ці знання необхідні, саме вони й допоможуть визначити, чи змінилося щось. Якщо ваш друг завжди розмовляє спокійно, але раптом почав запинатися або повторювати одну й ту саму фразу, це явна ознака того, що він щось приховує.

Та що робити, коли ви тільки знайомитеся по телефону з людиною? Адже такі ситуації нині не рідкість. На що звертати увагу? Почніть розмову зі звичайних тем, щоб ваш співрозмовник розслабився. Так ви зможете визначити його тембр і манеру мовлення. А далі дотримуйтесь наших порад і пам’ятайте, що брехуни непослідовні і схильні змінювати відповіді.

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Як визначити брехню по телефону

Людина, яка намагається обдурити, часто не дає прямої відповіді на поставлене запитання. Їй властиво переводити розмову з теми на тему або атакувати зустрічними запитаннями.

Брехун під час розмови змінюватиме свою тактику. Якщо, наприклад, на самому початку співрозмовник детально перелічував свої переваги або навички, а потім почав поверхнево чи коротко відповідати на запитання, то, швидше за все, він або бреше, або в нього був негативний досвід, який він замовчує.

Пауза після запитання також може свідчити про брехню. Так, наприклад, під час обговорення теми співрозмовник відповідав швидко, а після певного запитання задумався, – це свідчить про те, що або він узяв паузу, щоб придумати відповідь, або згадує про свої проколи і йому потрібен час, щоб правильно сформулювати відповідь.

Якщо під час розмови людина говорить повільно, а потім раптом прискорюється, швидше за все вона занервувала або ця тема їй неприємна.

Тембр голосу також відіграє важливу роль у визначенні брехні. Так, більшість людей під час брехні часто говорять тихіше. Якщо ж тембр голосу став вищим, то це свідчить про те, що співрозмовник нервує.

Часті зітхання або запинки під час відповідей на запитання свідчать про те, що ця тема співрозмовнику неприємна, він нервує, а значить, у нього був негативний досвід, про який він міг промовчати.

Більше про те, як розпізнати брехню, ви дізнаєтеся в психологічному проєкті «Детектор брехні».

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