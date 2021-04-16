Гороскоп на 17 квітня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно стримувати свої емоції, а кому варто краще обмірковувати свій вибір? Читайте гороскоп на 17 квітня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам доведеться займатися тією роботою, яка не принесе ні задоволення, ні якихось перспектив. Однак і такі проблеми необхідно навчитися долати.

Телець

Щоб домогтися успіху, не варто розповідати про свої плани іншим. Завжди знайдуться ті, хто захоче все зіпсувати. Вчіться розраховувати тільки на себе.

Близнюки

Усі навколо вас дратуватимуть. Вам захочеться накричати на незнайомих людей і в такий спосіб зігнати свою злість. Однак зірки рекомендують по можливості уникати конфліктів. Тримайте свої емоції при собі.

Рак

Краще присвятити день відпочинку. Якщо це можливо, звичайно. Спробуйте по максимуму відпочивати і не бігти попереду паровоза. Увечері прийміть теплу ванну і випийте келих вина.

Лев

Зірки застерігають від активності у сфері професійної діяльності. Безпричинні зміни настрою, несподівані перепади самопочуття можуть ускладнити досягнення поставлених цілей або призвести до конфлікту з оточенням.

Діва

Це ваш день. Ви досягнете успіху в будь-якому своєму починанні. Ближче до вечора у вас з’явиться геніальна ідея, проте не поспішайте про неї всім розповідати. Спокійно продумайте план реалізації. Тільки після цього розкажіть начальству.

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Терези

Чудовий день для реалізації задуманого. Не пропустіть прекрасний шанс, щоб провернути вигідну фінансову операцію. Не бійтеся ризикувати. Іноді це корисно.

Скорпіон

Дуже продуктивний день. На службі вас завалять роботою, з якої ви легко впораєтеся, навіть незважаючи на дрібні сутички і конфлікти з колегами.

Стрілець

День варто присвятити вирішенню побутових питань. Відкладіть на кілька днів усі свої проблеми і турботи, пов’язані з душевними переживаннями.

Козеріг

Ви забагато часу і сил витрачаєте на себе і свої бажання. Однак навколо є ще люди, у яких є також свої бажання і потреби. Будьте уважніші, адже через свій егоїзм можете зіпсувати стосунки з рідними.

Водолій

Ваша душа бажає свята. Однак не варто поринати в емоції з головою. Іноді одне неправильне рішення або крок може повністю зіпсувати ваше життя.

Риби

Зірки застерігають від активності у сфері професійної діяльності — будь-яка справа потребуватиме великих витрат часу і праці, але результат усе одно не виправдає ваших очікувань. Ви не можете зробити все. Та й не повинні.

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