Мальта назвала виконавицю, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021. Нею стала Дестіні Чукуньєре (Destiny Chukunyere). Співачка виконає пісню «Je Me Casse» Деталі в матеріалі.

Минулого року на Мальті пройшов пісенний конкурс «X factor Malta», в якому перемогла Дестіні Чукуньєре. Тому співачка автоматично стала представником своєї країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення у 2020-му, а згодом і у 2021 році.

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Дестіні Чукуньєре — мальтійська співачка з Біркіркари. Дівчина вже представляла свою країну на дитячому Євробаченні в 2015 році, де посіла перше місце з піснею «Not My Soul».

Також напередодні Дестіні брала участь у британському шоу «Got Talent», де потрапила до півфіналу.

Пісня, з якою дівчина виступить на Євробаченні в Роттердамі, називається «Je Me Casse».

Слухайте пісню представниці Мальти Destiny — «Je Me Casse» — з якою співачка виступить на пісенному конкурсі «Євробачення» -2021

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