Євробачення-2021: учасниця від Ізраїлю Eden Alene з піснею «Set Me Free»

Ізраїль назвав виконавицю, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021. Нею стала Іден Ален. Пісня Іден, з якою вона виступить у Роттердамі, називається «Set Me Free». Дізнатися більше цікавого і послухати композицію «Set Me Free» можна в нашому матеріалі.

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Іден Ален ‒ 21-річна співачка, яка народилася та виросла в Єрусалимі. Дівчина підкорила Ізраїль своїм потужним голосом і вражаючими виступами. Молода виконавиця виступить на міжнародному конкурсі з піснею «Set Me Free», яка вже представлена на всіх музичних майданчиках.

Будучи талановитою балериною, Іден почала брати уроки вокалу у віці 11 років. Незабаром вона змінила пуанти на мікрофон і стала на шлях кар’єри співачки.

Іден захопилася поп-музикою і легендами соулу, такими як Бейонсе, Дженніфер Хадсон і Кріс Браун. Зараз її музичне натхнення приходить з самих різних джерел, включаючи арабську народну музику, госпел і оперу. У підлітковому віці вона з ентузіазмом брала участь в місцевих хорах.

Після служби в армії Іден переїхала в Тель-Авів і взяла участь у двох найбільших шоу талантів Ізраїлю: X Factor Israel і The Rising Star. Вона здобула перемогу в двох конкурсах! Наразі крім підготовки до Євробачення, Іден зосереджена на своєму дебютному альбомі.

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