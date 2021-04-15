Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Вихідні у квітні 2021

15.04.2021

В умовах карантину у багатьох українців з’явилося більше вільного часу. Але от скільки офіційно буде вихідних днів у квітні 2021 року в нашій країні? Читайте в матеріалі.

Більше на тему: Церковні свята у квітні 2021: календар

Квітень розпочнеться з потішного свята — Дня сміху. Уже через кілька днів після цього християни східного обряду відзначатимуть Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке є одним з найважливіших церковних свят.

Крім того, у квітні святкуватиметься Міжнародний день Землі, а також вшановуватиметься День чорнобильської катастрофи.

Однак жодне із зазначених свят не передбачає додаткових вихідних. Тому у квітні в українців буде 8 вихідних: 4 суботи і 4 неділі. Працювати ж у цьому місяці доведеться 22 дні.

Більше на тему: Місячний календар садівника-городника на квітень 2021

Основні свята і пам’ятні дати квітня 2021

  • 1 квітня — День сміху, Міжнародний день птахів
  • 2 квітня — Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги
  • 4 квітня — День створення НАТО, День вебмайстра, День геолога, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний День бродячих тварин
  • 5 квітня — Міжнародний день супу
  • 6 квітня — Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку
  • 7 квітня — Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці
  • 8 квітня — Міжнародний день циган
  • 11 квітня — Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
  • 12 квітня — Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, День скаута в Україні
  • 15 квітня — День працівників карного розшуку України, День фахівця з радіоелектронної боротьби
  • 16 квітня — Всесвітній день голосу
  • 17 квітня — День довкілля, Всесвітній день боротьби з гемофілією, День пожежної охорони України
  • 18 квітня — Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День пам’яток історії та культури
  • 21 квітня — Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, Міжнародний день секретаря
  • 22 квітня — Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародний день Землі)
  • 23 квітня — Всесвітній день книги і авторського права, Всеукраїнський день психолога
  • 24 квітня — Міжнародний день солідарності молоді
  • 25 квітня — Всесвітній день боротьби проти малярії, Міжнародний день ДНК, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)
  • 26 квітня — Всесвітній день інтелектуальної власності, День чорнобильської трагедії і Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф
  • 28 квітня — Всесвітній день охорони праці, День джинсів (День деніму)
  • 29 квітня — День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю
  • 30 квітня — День прикордонника України, Міжнародний день джазу

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати