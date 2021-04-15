Місячний календар на квітень 2021: коли повня
15.04.2021
Фази Місяця безпосередньо впливають на життя і самопочуття людей. Знаючи, у якій фазі перебуває небесне світило, ви можете самостійно скоригувати свої плани і приділити увагу тим аспектам життя, які особливо цього потребують. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази Місяця у квітні 2021 року.
Дати молодика і повні у квітні 2021:
Дата молодика у квітні 2021 — 12 квітня, понеділок.
Дата повні у квітні 2021 — 27 квітня, вівторок.
Фази місяця по числах у квітні 2021:
- 1—4 квітня — спадний Місяць.
- 4 квітня о 13:04 — перша чверть, Місяць у знаку Козеріг.
- 4—12 квітня — старий Місяць.
- 12 квітня о 5:33 — молодик, Місяць у знаку Овен.
- 12—20 квітня — молодий Місяць.
- 20 квітня о 10:00 — друга чверть, Місяць у знаку Лев.
- 20—27 квітня — зростаючий Місяць.
- 27 квітня о 6:33 — повня, Місяць у знаку Скорпіон.
- 27—30 квітня — спадний Місяць.
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