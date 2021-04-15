Криза трьох років – перший і один із найважливіших етапів розвитку дитини. Однак часом батькам дуже складно його пережити: постійні істерики, крики і негативізм зводять з розуму. Саме так сталося з героїнею одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» мамою-скрипалькою Катею: у її двох дочок настав непростий період. Про те, як пережити цей складний кризовий час розповів експерт пір питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Дмитро Карпачов оцінив методи виховання творчої мами-скрипальки Каті. Він зауважив, що її дочки-двійнята якраз переживають кризу трьох років.

«Криза трьох років ‒ цікавий для дітей, але складний для батьків період. Діти намагаються перевірити межі дозволеного. При цьому завдання батьків — такі межі встановити, пояснити їх дітям, а також чітко і послідовно їх дотримуватися, не зважаючи на всі скандали та істерики», ‒ каже Дмитро Карпачов.

Однак Катя не дуже добре справляється із цим завданням. Її доньки дуже вередували і не змогли поділитися іграшками. Баа більше, вони навіть влаштували невелику бійку, на яку сама Катя ніяк не відреагувала. Дмитро Карпачов вважає такі дії неприпустимими.

«Три роки ‒ це той вік, коли діти повинні розуміти, що їхня поведінка може мати наслідки. Хороший вчинок — приємні наслідки, поганий — негативні. У вихованні дітей це дуже важливо».

Також Дмитро звернув увагу Катерини на те, що для трьох років мовлення її дівчаток відстає від вікових норм. Він порадив Каті звернутися по допомогу до логопеда і виправити це. Адже мовлення — дуже важливе, і його розвитком потрібно займатися.

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