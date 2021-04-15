Насильство над дітьми може статися в будь-який час. Дуже важливо, щоб дитина розуміла і міг відрізнити погане ставлення до себе від хорошого. Тому завдання батьків правильно пояснити, які дії сторонніх можуть розцінюватися як непристойну. Експерт з питань дитячої вікової психології і ведучий психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов розповів, як говорити з дітьми про насильство.

Під час відвертої розмови з учасницями Яна розповіла історію про сексуальне насильство в дитинстві. Її вітчим частенько дозволяв собі торкатися інтимних місць дівчинки і змушував її торкатися до себе. Такий досвід не міг не позначитися на розвитку Яни.

На жаль, за статистикою, більш ніж у 70 % випадків сексуальне насильство над дітьми чинять родичі або близькі їм люди. Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов закликав батьків поставитися до такої ситуації з усією серйозністю і розумінням.

«Найстрашніше, чого боїться дитина, яка наважилася розповісти мамі про сексуальне насильство, це почути “Я тобі не вірю. Такого не може бути”. Дуже важливо поставитися до такої ситуації з усією серйозністю і обов’язково з’ясувати правду».

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