Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як говорити з дитиною про насильство: поради Дмитра Карпачова

15.04.2021

Насильство над дітьми може статися в будь-який час. Дуже важливо, щоб дитина розуміла і міг відрізнити погане ставлення до себе від хорошого. Тому завдання батьків правильно пояснити, які дії сторонніх можуть розцінюватися як непристойну. Експерт з питань дитячої вікової психології і ведучий психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов розповів, як говорити з дітьми про насильство.

супермама

Під час відвертої розмови з учасницями Яна розповіла історію про сексуальне насильство в дитинстві. Її вітчим частенько дозволяв собі торкатися інтимних місць дівчинки і змушував її торкатися до себе. Такий досвід не міг не позначитися на розвитку Яни.

На жаль, за статистикою, більш ніж у 70 % випадків сексуальне насильство над дітьми чинять родичі або близькі їм люди. Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов закликав батьків поставитися до такої ситуації з усією серйозністю і розумінням.

«Найстрашніше, чого боїться дитина, яка наважилася розповісти мамі про сексуальне насильство, це почути “Я тобі не вірю. Такого не може бути”. Дуже важливо поставитися до такої ситуації з усією серйозністю і обов’язково з’ясувати правду».

Більше на тему: Що робити, якщо дитина бреше: поради Дмитра Карпачова

Більше порад щодо виховання дітей дивіться у проєкті  «Супермама». 

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати