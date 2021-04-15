Гороскоп на 16 квітня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто чекати змін у житті, а хто має наважитися і зробити крок назустріч новому життю? Читайте гороскоп на 16 квітня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чудовий день. Ви зможете отримати те, заради чого останнім часом так наполегливо працювали. І навіть дрібні негаразди не зможуть зіпсувати вам настрій.

Телець

Чудовий день, який обіцяє багато позитивних емоцій і приємних сюрпризів. Від конфліктів вас урятують почуття гумору і підтримка близьких. Вечір проведіть у сімейному колі.

Близнюки

Прекрасний день для того, щоб закрити важливі проєкти на роботі. Якщо ви працюєте у сфері ІТ, очікуйте дивідендів і фінансової винагороди. Також можна спланувати невеликий романтичний вікенд із другою половинкою.

Рак

Ви гарненько відпочили. Тож настав час із новими силами братися за старі невирішені справи. Набувши досвіду, ви з легкістю подолаете всі проблеми. Навіть найбільш заплутані справи вдасться вирішити на свою користь.

Лев

Прекрасний день, щоб закріпити корисні звички. Сходіть на пробіжку або просто прогуляйтеся на свіжому повітрі. Також ви знайдете сили і час для навчання і досягнення нових цілей. Настав час приємних змін.

Діва

Щоб увійти в новий етап у житті, потрібно вирішити всі питання, які не давали вам спокою останні кілька тижнів. Зірки радять почати з прибирання в оселі: позбавтеся від непотрібних речей, а там і до людей час дійде.

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Терези

У разі виникнення конфліктів і складних ситуацій усередині сім’ї не варто брати на себе вирішення всіх питань. Зрештою, не тільки вам це треба. Намагайтеся делегувати половину домашніх обов’язків родичам і більше відпочивайте.

Скорпіон

Самотніх представників знака може очікувати приємне знайомство. Можливий початок перспективних романтичних стосунків. Тим же, хто давно знайшов другу половинку, зірки радять проявити якомога більше ніжності й тепла.

Стрілець

Щоб уникнути неприємних ситуацій і фінансових втрат, краще не брати участі в сумнівних аферах. Не намагайтеся знайти джерело легких грошей. Це загрожує для вас негативними наслідками.

Козеріг

Іноді, щоб домогтися успіху, варто взяти невелику паузу. Не поспішайте і не чекайте миттєвого результату. На все свій час. Те саме можна сказати і про стосунки з коханою людиною: якщо будете сильно тиснути, ризикуєте залишитися біля розбитого корита.

Водолій

Вдень у Водоліїв можливий загальний занепад сил через тривалу відсутність відпустки. Щоб відновитися, найкраще взяти невелику паузу і поїхати на кілька днів з дому, щоб насититися позитивними емоціями. Після цього можна знову сміливо йти в бій.

Риби

Щоб почати нові перспективні стосунки, вам варто перервати всі старі зв’язки. Колишні на те й колишні, що повинні залишатися в минулому. До того ж одночасно на двох стільцях усидіти дуже складно. Треба зробити вибір. Тож не тягніть кота за хвіст, інакше страждати потім будете тільки ви.

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