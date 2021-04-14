На порозі весна. А це означає, що потрібно посилено готуватися до оновлення. І це стосується не тільки зміни зачіски або кольору волосся, а й манікюру. Адже новий сезон завжди приносить нам нові тенденції. Який же манікюр на короткі нігті в моді навесні 2021 року? Як не потрапити в халепу і зробити ідеальний манікюр? Відповідь шукайте в нашому матеріалі.

Що стосується загальних тенденцій у весняному манікюрі на короткі нігті, то варто звернути увагу на ніжні відтінки лаку. Відмовтеся від яскравих неонових кольорів. Вони ще встигнуть вам набриднути влітку. А поки краще зробити акцент на природності.

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Абстракція

Обираючи весняний манікюр на короткі нігті, зверніть увагу на абстракцію. Хаотичні малюнки на білому або нюдовому лаку зможуть зробити ваші нігтики витонченішими й ніжнішими. Такий нейл-арт ідеальний для бунтарок, які ще навчаються в школі, але вже хочуть проявити свою індивідуальність. Правда, з малою втратою крові та нервів учителів і батьків.

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Акценти

У весняному манікюрі на короткі нігті варто також не забувати про правильні акценти. У моду повернулися такі техніки як «бите скло» і «штучний камінь». Однак у сезоні 2021 варто робити акцент на одному або двох нігтях.

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Нюдовий манікюр

Не здає своїх позицій і нюдовий манікюр. Його по праву можна вважати «універсальним солдатом», адже він практично непомітний, однак на ручках виглядає просто шикарно. А якщо ще додати маленьких малюнок на, скажімо, безіменному пальці, то й зовсім можна стати справжньою іконою стилю.

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Омбре

Вибираючи манікюр на короткі нігті в сезоні весна 2021, варто звернути особливу увагу на техніку омбре. Такий нейл-арт завжди був дуже ніжним і приголомшливо красивим. Однак варто пам’ятати: ніяких яскравих лаків. Тільки пастель.

Квіткові мотиви

Ну, і куди ж навесні без квітів! У трендах манікюр з квітковим принтом. Невеликі квіточки на нігтях додадуть романтичні нотки в образ їхньої власниці і піднімуть настрій навіть у найпохмуріший день.

Lady in black

І не бійтеся експериментів. Навесні 2021 року в моду повертається манікюр у чорних тонах. У поєднанні з нюдовим лаком такий нейл-арт матиме дуже акуратний, стильний та гармонійний вигляд!

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