Гороскоп на 15 квітня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто бути уважнішим і не давати непрошених порад, а хто може сміливо йти в нове життя? Читайте гороскоп на 15 квітня від екстрасенсів СТБ.

Овен

На вас чекає доволі складний день. Імовірні серйозні конфлікти і з’ясування стосунків. Зірки радять не рубати з плеча і не ухвалювати поспішних рішень. Емоції ― не найкращий спосіб вирішувати серйозні питання.

Телець

Зірки застерігають представників знака від необдуманих фінансових операцій і переговорів. Також Тельцям варто остерігатися випадкових знайомств.

Близнюки

Ваша завищена самооцінка може стати причиною серйозного конфлікту на роботі. Проблема в тому, що ви не чуєте інших людей і не зважаєте на їхню думку. Змініть це, інакше будете тільки страждати.

Рак

Прекрасний день для досягнення нових цілей у бізнесі. Ви можете зав’язати нові корисні знайомства або знайти нових партнерів. Уникайте пустих розмов і справ, пов’язаних із чуйністю.

Лев

Ви поставили перед собою дуже багато класних цілей і завдань. Однак не поспішайте втілювати в реальність усе й одразу. Інакше швидко перегорите або втратите всі накопичені сили. Тільки грамотний таймінг допоможе досягти гарного результату.

Діва

З самого ранку ви повністю поринете у вирішення побутових питань. Є шанс трохи поліпшити умови проживання, проте не варто витрачати на це всі свої заощадження. Варто ретельніше контролювати свої витрати, інакше можна легко опинитися в борговій ямі.

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Терези

До вас можуть звернутися по допомогу далекі родичі. Однак не варто стрімголов кидатися на амбразуру і грудьми захищати людей, яких ви не бачили тривалий час. Остерігайтеся незнайомців і пильнуйте, що кажете.

Скорпіон

Вам варто бути дуже уважними. Через втому можете не помічати важливих речей. А тут і до помилок недалеко. Зірки радять не вступати в конфлікти і не нав’язувати оточенню своєї думки.

Стрілець

Прекрасний день для активного відпочинку і розваг. Є ймовірність отримання несподіваною фінансового прибутку. Зірки радять витратити ці гроші на себе.

Козеріг

Прекрасний день, який обіцяє несподіване знайомство і романтичні побачення. Ви нарешті знайшли свою гармонію і тепер сміливо можете рухатися вперед, у нове щасливе життя.

Водолій

День обіцяє бути важким. Обмани, ілюзії в партнерських відносинах, недовірливість можуть стати причиною різких, необдуманих учинків. У критичні моменти головне ― не втрачати самовладання.

Риби

День серйозних провокацій і конфліктів. Не виключене з’ясування стосунків з людьми, які вас оточують. Подумайте, чи варто продовжувати нездорові стосунки? Можливо, є сенс рухатися далі, до чогось нового?

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