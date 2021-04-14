Брауні: рецепт покроково від Анни Сагайдачної
14.04.2021
Актриса легендарного серіалу «Кріпосна» продовжує ділитися з шанувальниками авторськими рецептами десертів. Ми вже розповідали про приготування панкейків на кокосовому молоці. А ось як зробити брауні в домашніх умовах — знає Анна Сагайдачна.
Брауні — один з улюблених, швидких і смачних десертів Анни Сагайдачної. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася рецептом його приготування.
Не забудьте про форму для випікання 20×20.
Складові:
- Яйця — 3 шт. (приблизно 180 г)
- Цукор — 200 г (краще перемолоти в пудру)
- Масло вершкове — 170 г
- Шоколад чорний — 200 г
- Какао — 30 г (краще алкалізоване)
- Борошно — 110 г
- Сіль — щіпка
- Розпушувач — 1/2 ч. л.
- Горіхи волоські — 70 г
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Спосіб приготування:
- Розтопити шоколад з маслом (помішуючи) на паровій бані; додати цукор і сіль.
- Ввести по одному яйцю.
- Додати просіяні борошно, какао і розпушувач.
- Додати злегка подрібнені горіхи.
- Викласти суміш у форму, застелену пергаментом, і поставити в розігріту до 170 градусів духовку на 25—28 хв. з конвекцією. Не пересушіть! В оригінальному десерті серединка повинна залишатися трохи вологою.
- Дайте охолонути при кімнатній температурі і поставте на кілька годин у холод (так він не буде кришитися).
Вишневий соус:
- Насипте в сотейник ягоди вишні (без кісточки), цукор, трохи кукурудзяного крохмалю (розведіть з невеликою кількістю води і тонкою цівкою влийте до вишень).
- Помішуйте до загустіння на середньому вогні.
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