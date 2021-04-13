Гороскоп на 14 квітня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто чекати змін у житті, а хто повинен присвятити весь день роботі? Читайте гороскоп на 14 квітня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам варто звернути увагу на своє харчування. Відмовтеся від шкідливої ​​їжі. А ще краще, проконсультуйтеся з гастроентерологом, якщо відчуваєте, що можуть виникнути проблеми з травленням.

Телець

День буде нелегкий. Конфлікти і сварки на роботі зіпсують вам настрій. Зірки радять абстрагуватися і не приймати близько до серця в’їдливі зауваження недоброзичливців.

Близнюки

У складних ситуаціях зверніться по підтримку до близьких. У них ви знайдете втіху і сили рухатися далі. Ввечері на вас чекають приємні новини.

Рак

Якщо ви хочете досягти успіху, вам варто починати працювати в цьому напрямку. Пам’ятайте: під лежачий камінь вода не тече. Тож дійте.

Лев

Ви сповнені рішучості й бажання змінити своє життя на краще. Не намагайтеся відразу перевернути все з ніг на голову. Тільки поступово зможете налагодити своє життя.

Діва

Вам варто повністю присвятити день роботі. У вас накопичилося багато справ, які варто завершити до кінця тижня. Не відволікайтеся на пусті балачки.

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Терези

У вас можуть виникнути дрібні конфлікти з коханою людиною. Не рубайте з плеча. Намагайтеся вислухати другу половинку. І не забувайте про компроміс.

Скорпіон

Вам варто звернути увагу на свої фінансові витрати. Ви занадто багато витрачаєте, через це постійно берете гроші в борг. Будьте розсудливі і не робіть необдуманих покупок.

Стрілець

Не варто лізти в чужі стосунки. Навіть з найчистіших і найсвітліших спонукань. Добрими намірами вимощена дорога в пекло, тож просто відстороніться і не давайте непрошених порад.

Козеріг

З самого ранку ваші родичі або колеги спробують звалити на вас усі свої справи. Проявіть трохи егоїзму і не беріть на себе чужі турботи.

Водолій

Ви трохи розгублені, бо не отримали того, чого так хотіли. Однак це не означає, що треба впадати у зневіру. Можливо, ще просто не ваш час. Навчіться чекати.

Риби

Є велика ймовірність, що ви потрапите під гарячу руку начальства або близького друга. Не приймайте близько до серця все сказане ними. Насправді вони так не думають. Так що не загострюйте увагу, а то зіпсуєте собі і настрій, і самооцінку.

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