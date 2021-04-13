Андрій Федінчик: топ-5 несподіваних фактів про актора серіалу «Папаньки»
13.04.2021
Сьогодні на телеканалі СТБ вийдуть 2-3 серії третього сезону серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». Глядачам залишилося побачити ще багато серій улюбленої сімейної історії. А поки читайте топ-5 несподіваних фактів про актора серіалу «Папаньки» Андрія Федінчика.
- Крім багатьох ролей у серіалах і фільмах, нещодавно актор виконав головну роль у популярній стрічці «Зоя» на телеканалі СТБ.
- Андрій Федінчик народився не в Україні. Актор з’явився на світ 25 лютого 1985 року в Улан-Баторі, Монголія.
- Мало хто знає, але потяг до спорту у Федінчика з’явився з самого дитинства! В юності він відвідував уроки танців, а також спортивні секції. Добре проявив себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі та навіть у східних єдиноборствах.
- Відомо, що Андрій Федінчик щасливий у шлюбі зі своєю коханою дружиною Наталкою Денисенко. Його обраниця — відома українська кіноактриса. Закохані познайомилися на знімальному майданчику. За їхніми словами, спільна робота настільки зблизила, що екранний роман переріс у щире кохання.
- У Андрія Федінчика є маленька дитина. Восени 2017 року в пари народився син, якого назвали Андрієм.
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