Гороскоп на 13 квітня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто бути стриманішим, а хто може кардинально змінити своє життя? Читайте гороскоп на 13 квітня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Зірки радять трохи більше часу приділяти своїм близьким. Ви стримуєте емоції. Не варто цього робити. Можливо, рідним людям не вистачає від вас тепла.

Телець

Вам варто бути більш уважними і стриманими. Якщо у вас щось не виходить, не треба трощити все на своєму шляху. Спокійно розберіться з питаннями і спробуйте виправити ситуацію.

Близнюки

Вам треба відмовитися від поїздок і відряджень. Є сенс попрацювати вдома. Якщо переїздів не уникнути, намагайтеся бути якомога уважнішими.

Рак

Зверніть увагу на операції з грошима. Перераховуйте великі суми по кілька разів. Є ризик потрапити в лапи шахраїв і втратити чималі гроші.

Лев

Якщо ви хочете, щоб ваші плани та мрії стали реальністю, перестаньте про них розповідати. Тримайте язика за зубами і йдіть до мети.

Діва

Прекрасний день, щоб зайнятися духовними практиками. Почитайте відповідну літературу, сходіть на йогу. Якщо добре подумаєте, зможете зазирнути у свою душу, знайдете відповіді на важливі питання.

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Терези

Чудовий день. З самого ранку на вас чекатиме приємний сюрприз. Вам з легкістю вдасться вирішити складні питання, які можуть виникнути як на роботі, так і вдома.

Скорпіон

Вам варто бути дуже уважним. Є ймовірність виникнення серйозного конфлікту на роботі. Якщо ви будете занадто красномовним і нетерплячим, то питання вирішиться не на вашу користь.

Стрілець

З самого ранку ви відчуєте надзвичайну легкість і бажання перевернути гори. Однак до обіду ваші сили вичерпаються. Щоб дожити до вечора в ресурсі, зірки рекомендують не поспішати і не братися за кілька справ одночасно.

Козеріг

Правило дня: у будь-який незрозумілій ситуації намагайтеся не панікувати і не ухвалювати рішень зопалу. Візьміть паузу і добре подумайте. Відповідь прийде сама. Не варто гнати коней, а то дров наламаєте.

Водолій

Ви готові кинутися в бій і захищати як свої права, так і права близьких людей. Однак у разі виникнення конфлікту ― а така ймовірність існує ― вас зроблять крайнім. Тож тримайте емоції під контролем.

Риби

Прекрасний день для кардинальних змін у житті. І нехай надворі локдаун, це вам не завадить змінити роботу або піти з нездорових стосунків. Вам усе під силу.

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