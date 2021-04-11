Гороскоп на тиждень з 12 по 18 квітня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому можна сміливо починати нове життя або нову справу, а хто повинен звернути увагу на свою другу половинку? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 12 по 18 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

У центрі уваги Овнів на цьому тижні будуть відносини з колегами, керівництвом і всіма тими, хто вище вас за віком або становищем. Бажано відмовитися від ініціатив у тих питаннях, які лежать поза зоною вашої компетенції. Це стосується і роботи, і особистого життя. Станьте на час стороннім спостерігачем.

Телець

Тельцям варто звернути увагу на власне здоров’я. Виключіть фізичні навантаження, уникайте всього, що засмучує і порушує душевний комфорт. Найменші відхилення від звичного способу життя негативно позначаться на самопочутті. Психологічну допомогу і підтримку у всіх починаннях нададуть рідні люди.

Близнюки

У народжених під знаком Близнюків головні події цього тижня розгорнуться на роботі. Вам дарується повна свобода дій у всьому, хоч би за що ви взялися. Все, чого бажаєте, здійсниться на першу вимогу. Постарайтеся грамотно розпорядитися цим даром. Не бажайте дуже багато і враховуйте інтереси тих, хто поруч.

Рак

Доленосних змін не очікується, але те, що станеться в ці дні, змусить вас задуматися. Причиною стане несподіване зізнання коханої людини або вчинок дитини. У цей період непогано задуматися, чи не занадто ви захопилися власними інтересами і чи не забули про близьких.

Лев

Очікується творчий у всіх сенсах період. Ви буквально будете купатися в любові рідних людей, коханих, друзів і подруг. І все це допоможе вам успішно впоратися з важкими завданнями, які доведеться вирішувати на роботі. Молодим дівчатам зірки обіцяють романтичне знайомство.

Діва

Енергії буде багато, і щоб почуватися у відмінній формі, її обов’язково потрібно використовувати за призначенням. Добре б зайнятися вирішенням сімейних питань, які відкладалися до кращих часів. А у вільних жінок є відмінний шанс остаточно і безповоротно втратити свою свободу.

Терези

Постарайтеся жити тут і зараз. Нічого не плануйте на цей тиждень, оскільки плани можуть часто змінюватися з незалежних від вас причин. Попереду багато поїздок як в особистих, так і в робочих справах. Тільки не забувайте відпочивати! Побалуйте себе спа-процедурами і новою зачіскою.

Скорпіон

Успіх у всіх сферах життя зараз багато в чому залежить від вашої активності. Тому дійте! Не бійтеся помилитися і не влучити в ціль. Дотримуйтеся принципу: купив ― не купив, а поторгуватися можна. Відмінний час, щоб показати себе у всій красі ― і на роботі, і в коханні. Не соромтеся відкрито проявляти свої почуття.

Стрілець

Грандіозних робочих планів не будуйте, тримайте безпечну дистанцію у стосунках з коханими і друзями. Найкраще в цей час зайнятися собою, своїм фізичним і душевним здоров’ям.

Козеріг

Девіз цього тижня: “Ризик ― благородна справа”. У вас будуть відмінні шанси на успіх у всьому, хоч би що ви задумали. Очікуються доленосні зміни, які торкнуться фінансів, кохання і дружби. Правда, доведеться переглянути деякі свої переконання і ціннісні пріоритети.

Водолій

Неспокійний і клопіткий час. Імовірно, вас мучитимуть сумніви. На одній шальці терезів опиняться кар’єра і соціальний успіх, а на іншій ― любов і сімейне благополуччя. Доведеться віддати чомусь перевагу. В ухваленні рішень спирайтеся на те, що підказує серце.

Риби

Хороший період для успішних починань, особливо у професійній і фінансовій сферах. Однак для цього у всіх справах вам потрібно стати рульовим, покладаючись і сподіваючись лише на себе. До сторонньої допомоги вдавайтеся в крайніх випадках і приймайте її тільки від близьких людей.

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